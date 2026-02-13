В Баткене проводят рейд «Крутой»: 31 протокол и четверо пьяных за рулем

В Баткенской области с 12 по 17 февраля 2026 года проводится профилактическое мероприятие под названием «Крутой». В основном оно затрагивает город Кызыл-Кия, сообщили в региональном УВД.
По его данным, цель операции — обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и создание условий для спокойной жизни граждан.
В рамках рейда провели индивидуальные профилактические беседы с ранее судимыми и гражданами, состоящими на учете по линии экстремизма. Им напомнили о необходимости соблюдения законодательства и недопустимости противоправных действий.
Кроме того, в общественных местах и зонах массового скопления людей организованы рейды по поддержанию правопорядка.