Президент Садыр Жапаров принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзоу Цзяи. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны обсудили участие банка в реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Садыр Жапаров заявил, что индустриализация остается одним из приоритетов государственной политики. По его словам, стране необходимы проекты с высокой добавленной стоимостью, модернизация промышленности и развитие переработки.

Отдельно глава государства обозначил задачу устранения дефицита электроэнергии. В этом контексте он подчеркнул стратегическое значение строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и модернизации энергетической инфраструктуры.

Также обсуждены проекты в сфере транспортной логистики и дорожного строительства. Президент отметил, что развитие инфраструктуры позволит усилить транзитный потенциал республики и повысить конкурентоспособность экономики.

Цзоу Цзяи подчеркнула, что Кыргызстан является одной из стран-учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и рассматривается как стратегический партнер. Она подтвердила готовность АБИИ продолжить финансирование действующих проектов и рассмотреть новые инициативы.

По данным администрации, банк готов изучить возможность участия в финансировании Камбар-Атинской ГЭС-1, а также рассмотреть предложения кыргызской стороны по проекту железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.