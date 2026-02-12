Отставка главы ГКНБ. В ведомстве призвали не критиковать личный состав

На фоне последних событий, связанных с отставкой главы ГКНБ, в информационном пространстве фиксируются попытки отдельных заинтересованных сил дискредитировать деятельность органов национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, распространяемые заявления и интерпретации носят односторонний характер и направлены на подрыв доверия граждан к государственным институтам. Сотрудники органов национальной безопасности подчиняются Верховному главнокомандующему КР.

Читайте по теме Громкие кадровые перестановки в ГКНБ и новые силовые структуры Кыргызстана

Органы национальной безопасности осуществляют свою деятельность строго в рамках Конституции и законодательства, руководствуясь принципами законности, объективности и ответственности перед обществом. Основной приоритет ГКНБ — обеспечение безопасности государства, защита конституционного строя, прав и свобод граждан, а также противодействие вызовам и угрозам, терроризму и экстремизму, коррупции и иным угрозам.

«Мы убеждены, что любые вопросы и сомнения должны рассматриваться исключительно в правовом поле, на основе фактов и проверенной информации. Попытки навредить репутации государственных структур без представления доказательной базы наносят вред не только конкретному ведомству, но и общему уровню доверия в обществе.

Призываем представителей общественности, СМИ и отдельных чиновников высокого ранга воздержаться от резкой критики в адрес личного состава ГКНБ, так как они добросовестно, с высокой ответственностью выполняют свои функциональные обязанности. Работа по обеспечению безопасности страны будет продолжена последовательно и принципиально и в интересах народа и государства», — говорится в сообщении.