Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года предусматривает увеличение количества станций скорой помощи.

В настоящее время на территории столицы расположено семь станций (подстанций) скорой медицинской помощи муниципального значения общей проектной мощностью 49 автомобилей.

Проектом генплана предусмотрено размещение ориентировочно:

­четырех станций скорой медпомощи проектной мощностью более 50 машин в Ленинском районе;

трех станций проектной мощностью более 45 авто в Октябрьском районе;

четырех станций проектной мощностью более 18 машин в Первомайском районе;

­двух станций проектной мощностью более 30 авто в Свердловском районе.

Таким образом, генпланом предполагается размещение ориентировочно 13 новых станций скорой медицинской помощи.

Итого к 2050-му территорию города будут обслуживать 20 станций скорой медпомощи общей вместимостью более 192 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке на линию выходит от 40 до 42 круглосуточных бригад скорой медицинской помощи. Однако в условиях расширившейся территории обслуживания, что связано с административно-территориальной реформой, этого количества явно недостаточно.

С учетом численности населения и новых границ города реальная потребность составляет около 150 бригад, то есть на сегодня работает менее трети от необходимого.