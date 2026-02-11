15:12
Общество

Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления

Кыргызский футбольный союз пожелал президенту организации Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления и полного восстановления.

В обращении КФС подчеркивается, что внимание государства и личная вовлеченность главы союза в развитие футбольной инфраструктуры и спортивных проектов придают уверенность и служат важным стимулом для игроков, тренеров и клубов.

«От имени Кыргызского футбольного союза, клубов, тренеров и игроков желаем Камчыбеку Кыдыршаевичу крепкого здоровья, скорейшего выздоровления и благополучия!» — говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля президент Садыр Жапаров подписал указ об отставке Камчыбека Ташиева с должности главы ГКНБ.

Отставка фактически запустила полную перестройку силового блока. Вместе с ним лишились должностей несколько заместителей, Пограничная служба выведена из структуры ГКНБ, а на базе 9-й службы создана новая Служба государственной охраны, подчиненная напрямую президенту.

Решение об отставке президент объяснил стремлением «не допустить раскола в обществе». По его словам, от имени Ташиева отдельные лица контактировали с депутатами и пытались «подтолкнуть» их к политическим действиям, что создавало риск напряженности. Сам Ташиев узнал о решении, находясь в Германии на плановом обследовании после перенесенной операции на сердце.
