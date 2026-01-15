Погранслужба напомнила о правилах пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане

С 1 сентября 2025 года действуют новые правила пребывания граждан Казахстана в Кыргызстане. Об этом напоминает Пограничная служба КР.

Изменения предусмотрены положением о порядке пребывания иностранных граждан, утвержденным постановлением кабинета министров КР № 541 от 10 октября 2023 года.

Что важно знать?

• Безвизовый срок — 90/180.

Граждане Казахстана смогут находиться в Кыргызстане до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней начиная с даты первого въезда.

• Как считается срок.

Использованные дни пребывания суммируются и не обнуляются при каждом пересечении границы. Новый отсчет начинается только после непрерывного нахождения вне КР не менее 90 календарных дней.

• Регистрация.

Регистрация по месту пребывания не требуется первые 30 дней. При нахождении свыше этого срока регистрация становится обязательной.

• Ответственность за нарушение.

Если иностранец находится в стране более 90 дней без регистрации, последующий въезд в Кыргызстан будет ограничен на 90 дней.

• Продление пребывания.

Законное пребывание можно продлить при наличии регистрации, вида на жительство, разрешения на временное проживание, статусов «Кайрылман», «Мекен-карт», «Резидент-карт», а также иных документов, предусмотренных международными договорами.