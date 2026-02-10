Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора прошла встреча с представителями Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Стороны обсудили реализацию регионального проекта «Зеленые города».

Инициативу финансирует Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии. Программа подготовлена для Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Минприроды КР выступает ключевым партнером в реализации экологических реформ на территории нашей страны.

Цель проекта — создание мастер-планов устойчивого развития городов и внедрение современных климатических решений. Планируется использовать лучшие мировые практики в городском управлении.

Минприроды и GIZ направят свои усилия на обучение специалистов и разработку конкретных планов по озеленению и модернизации городской инфраструктуры в Кыргызстане. Эта работа обеспечит долгосрочную экологическую безопасность и повысит качество жизни горожан в условиях растущей урбанизации, говорится в сообщении.