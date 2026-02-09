22:32
Общество

В январе Институт сейсмологии КР выдал техзаключения по 62 строительным объектам

Государственным институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования в январе 2026 года по республике выданы технические заключения по 62 строительным объектам. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, эти заключения играют ключевую роль при определении сейсмостойкости зданий и сооружений, соответствия проектных решений требованиям безопасности, а также техническим стандартам.

«Проведенные институтом проверки охватили различные типы зданий и объекты социальной инфраструктуры. Технические заключения представляют собой инженерную оценку технического состояния существующих зданий, в том числе при их реконструкции», — говорится в сообщении.
