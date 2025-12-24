В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда

В 2026 году муниципальный общественный транспорт Бишкека полностью перейдет на безналичную оплату. Об этом заявил директор МП «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров в эфире «Биринчи радио».

По его данным, сейчас 80 процентов оплат уже осуществляется в безналичной форме, наличные занимают 20 процентов, однако в следующем году планируется полный отказ и от них.

Кроме того, в 2026 году предприятие введет электронную диспетчеризацию для контроля интервалов движения, выездов автобусов и состояния водителей.

Талантбек Капаров сообщил, что в рамках обновления автопарка планируется приобрести еще 300 автобусов для районов, присоединенных в рамках АТР. Они выйдут на линии во втором квартале 2026 года.

Сейчас на балансе предприятия 1 тысяча 523 автобуса, ежедневно на маршруты выходят свыше 1 тысячи 200 единиц по 73 маршрутам.

Также в планах запуск экспресс-автобусов с отдельным тарифом и создание муниципального такси на базе электромобилей вместо частных перевозчиков.