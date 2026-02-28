01:28
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 февраля дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается 0 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 18.55. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Калдыбаев Эрнст 

Родился 28 февраля 1968 года. Заместитель министра финансов КР по цифровому развитию.

Тилек Текебаев

Родился 28 февраля 1977 года. Полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области.

Памятные даты

Международный день редких заболеваний

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Среди них встречаются весьма экзотические недуги: синдром кабуки (в Европе зафиксировано около 300 случаев), синдром Паллистера-Киллиана (в Европе 30 случаев), прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше.

Изобретен нейлон

Bettmann/CORBIS
Фото Bettmann/CORBIS. Распродажа нейлоновых чулок в Вашингтоне, 1945 год

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935-го Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938 года.

В 1939-м новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Родился 28 февраля 1915-го в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.

В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».

С 1936-го — член Союза художников СССР.

Умер в 1972 году.

Родился литературовед Омор Сооронов

из интернета
Фото из интернета. Омор Сооронов

Родился 28 февраля 1940 года в селе Гологон Базар-Коргонского района. Член Союза писателей Кыргызстана, поэт, писатель, литературовед и критик, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, кавалер ордена «Манас» III степени, почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Литературную деятельность начал с поэзии. Его произведения публиковались с 1957 года. Первый поэтический сборник «Тоолорумдун зыйнаты» вышел в 1971 году. Всего он опубликовал восемь поэтических сборников, включая «Эки тоголок» (1993), адресованный детям и подросткам. Первое признание получил за поэму «Алыкул», удостоенную первой премии.

Значительную часть своей жизни Омор Сооронов посвятил литературоведению и художественной критике. Он исследовал и издавал забытые произведения кыргызских поэтов, писателей и историков, переводя тексты с арабской и латинской графики на современную кыргызскую письменность. Среди опубликованных им памятников — «Мажму ат-таварих» (конец XV века), «Санат дигарасттар» Молдо Нияза, «Казалдар» Молдо Кылыча и другие.

Он также занимался изучением рукописей «Манаса» Тоголока Молдо, подготовил монографию об эпических событиях манасовской трилогии. Исследовал творчество Мукая Элебаева и издал документальную повесть «Мукай».

Омор Сооронов являлся одним из авторов двухтомной «Истории кыргызской советской литературы» (1987, 1990), семитомной «Истории кыргызской литературы» (2004, 2005), а также фундаментального труда «Антология педагогической мысли Киргизской ССР», изданного в Москве в 1988 году.

Он опубликовал более четырехсот статей в газетах, журналах и энциклопедиях. В 2009 году в издательстве «Турар» вышла его двухтомная работа «Слово о рукописях».

Умер 21 января 2026 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
