ЕЭК ввела льготу на ввоз мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота, поставляемого в страны ЕАЭС в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Речь идет о возможности ввоза товара в следующих объемах:

  • Кыргызстан — до 5 тысяч тонн;
  • Россия — до 100 тысяч;
  • Армения — до 7,5 тысячи;
  • Беларусь — до 7,5 тысячи;
  • Казахстан — до 5 тысяч.

«Эта мера таможенно-тарифного регулирования представляет собой сбалансированное решение, которое за счет целевого характера, предполагающего подтверждение назначения, поддержит отрасль мясопереработки. При этом оно не повлияет негативно на внутренний рынок говядины и не создаст дополнительных рисков для реализации инвестпроектов в сфере мясного скотоводства», — отметил министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.

Он подчеркнул, что применение тарифных льгот в предшествующий период позволило обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.
Дефицит мяса КРС в странах союза традиционно компенсируется в первую очередь за счет поставок из государств Латинской Америки и Индии.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
