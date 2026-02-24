МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД

Заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов на заседании комитета ЖК по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции представил поправки в Кодекс КР о правонарушениях.

Законопроектом вводится механизм проверки знаний Правил дорожного движения у водителей сразу после выявления нарушений.

Замминистра отметил, что эта норма касается не всех нарушений, а только 8 статей:

часть 1 статья 182 «Управление транспортным средством с техническими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена»;

часть 4 статья 182 «Управление транспортным средством с отсутствующими государственными регистрационными номерными знаками или одного из них»;

статья 185 «Невыполнение требований сотрудников уполномоченного органа в сфере внутренних дел, уполномоченного органа в сфере транспорта и уполномоченного органа в сфере таможенного дела об остановке транспортного средства»;

часть 3 статья 187 «Превышение установленной скорости движения на величину более 40 километров в час, но не более 60 километров в час»;

часть 4 статья 187 «Превышение установленной скорости движения на величину более 60 километров в час»;

часть 3 статья 188 «Нарушение правил проезда перекрестков или проезд на запрещающий сигнал светофора либо запрещающий жест регулировщика, а равно движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам; непредоставление преимущества транспортным средствам общего пользования, в том числе нарушение правил проезда остановок транспортных средств общего пользования; переоборудование, а равно установка оборудования для усиления уровня звука (шума) системы выпуска отработавших газов двигателя»;

часть 4 статья 188 «Непредоставление преимущества в движении транспортным средствам с включенными специальными световыми и звуковыми сигнальными устройствами»;

часть 5 статья 188 «Нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения»;

часть 1 статья 189 «Автохулиганство (автогонки, показательная езда разного вида в неустановленных местах и тому подобное)»;

часть 2 статья 192 «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства, груза, автомобильной дороги, улицы, железнодорожного переезда, дорожного сооружения или другого имущества»;

часть 3 статья 192 «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека, если в действиях правонарушителя не имеется признаков уголовно-наказуемого деяния»;

статья 194 «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел»;

статья 195 «Нарушение правил перевозки опасных грузов».

Если водитель не сможет пройти проверку знаний, то его удостоверение изымут на время, а водителя направят на пересдачу экзамена. Если водитель будет отклоняться от сдачи экзамены в течение 60 дней, то действие водительских прав временно прекращаются.

Депутат Болот Ибрагимов выразил мнение, что законопроект несет в себе коррупционные риски и отдельные сотрудники могут требовать пройти экзамен у всех водителей даже без нарушения ПДД, чтобы получить деньги.

Однако замглавы МВД заверил, что коррупционных рисков нет.

«У всех сотрудников есть боди-камеры. Также мы закупим планшеты, они будут записывать звук. Вопросы автоматически будут появляться на планшете, процесс будет полностью автоматизирован. Будет шесть вопросов», — сказал Адылбек Бийбосунов.

Тест считается успешно пройденным, если водитель правильно ответит на четыре вопроса.

Болот Ибрагимов отметил, что не может поддержать данный законопроект, напомнив, что сами сотрудники ГУОБДД не могли правильно ответить на простые вопросы активистов о значении дорожных знаков.

По поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года была введена процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Однако позже в ГУОБДД МВД сообщили, что сроки реализации передвинуты. Отмечалось, что для реализации поручения президента была создана межведомственная комиссия, которая подготовила изменения в Кодекс о правонарушениях.