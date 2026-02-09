11:36
Общество

ЦИК опубликовала список избирателей на повторные выборы по округу № 13

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала списки избирателей на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13. Данные избирателей доступны на государственном портале «Тизме».

Контрольные списки избирателей в бумажном виде будут вывешены 9 февраля на 94 избирательных участках.

Предварительно в списке указаны 161 тысяча 344 избирателя, из них:

  • 80 тысяч 418 мужчин (49,84 процента);
  • 80 тысяч 926 женщин (50,16 процента).

Избиратели могут уточнить себя в списках до 18 февраля включительно:

  • позвонив по коротким номерам: 1255 или 119;
  • на избирательном участке;
  • на сайте tizme.gov.kg;
  • отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН — персонального идентификационного номера в паспорте, можно получить номер и адрес своего избирательного участка (отправка СМС и звонки бесплатные).

Повторные выборы в избирательный округ № 13 пройдут 1 марта. Всего зарегистрировано 25 кандидатов.

Напомним, досрочные выборы в Жогорку Кенеш прошли 30 ноября 2025 года. В связи с выявленными нарушениями законодательства в округе № 13 ЦИК признала результаты голосования недействительными. В феврале стало известно, что уголовное дело, возбужденное по факту установки видеокамер на избирательных участках этого округа, прекращено. 
