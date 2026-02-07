Депутат предлагает вернуть в Трудовой кодекс КР норму об индексации зарплаты

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара Акимбаева предлагает внести изменения в Трудовой кодекс Кыргызстана. Законопроект опубликован на сайте парламента для общественных обсуждений.

Инициатор предлагает добавить в кодекс норму, согласно которой «обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников осуществляется посредством ее индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги».

В документе прописано, что:

в бюджетных организациях индексация будет осуществляться в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами;

в частных организациях порядок, условия и периодичность индексации определяются коллективным договором.

В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что старый Трудовой кодекс от 2004 года № 106 содержал норму об индексации, но она утратила силу с принятием нового документа в 2025-м.

Депутат подчеркнула, что с 2014 по 2024 год индекс потребительских цен вырос на 68,2 процента, что существенно снизило покупательную способность населения.