17:58
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Депутат предлагает вернуть в Трудовой кодекс КР норму об индексации зарплаты

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара Акимбаева предлагает внести изменения в Трудовой кодекс Кыргызстана. Законопроект опубликован на сайте парламента для общественных обсуждений.

Инициатор предлагает добавить в кодекс норму, согласно которой «обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников осуществляется посредством ее индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги».

В документе прописано, что:

  • в бюджетных организациях индексация будет осуществляться в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами;
  • в частных организациях порядок, условия и периодичность индексации определяются коллективным договором.

В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что старый Трудовой кодекс от 2004 года № 106 содержал норму об индексации, но она утратила силу с принятием нового документа в 2025-м.

Депутат подчеркнула, что с 2014 по 2024 год индекс потребительских цен вырос на 68,2 процента, что существенно снизило покупательную способность населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361037/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка сохранить кадры. «Хорека» о включении надбавки за обслуживание в блюда
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
Лейтенант получает 60 тысяч сомов. В Минобороны озвучили зарплату военных
Мэр сказал, мэр сделал. Работникам Ошского зеленхоза подняли зарплату
Платные услуги в 2025 году выросли на 11,2 процента. Что подорожало больше всего
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
В 2025 году стоимость жилья в Бишкеке выросла на 26,8 процента
Глава кабмина: С 1 апреля увеличим зарплату учителям и врачам на 100 процентов
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Министр Орунтаев сообщил о&nbsp;банкротстве стройкомпании &laquo;Эмаком&raquo; Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
17:52
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-...
17:36
Депутат предлагает вернуть в Трудовой кодекс КР норму об индексации зарплаты
17:05
Трамп не стал извиняться за публикацию в его соцсети расистского видео с Обамой
16:44
Российский врач прооперировал хищных птиц в Бишкеке с переломами крыльев
16:26
«Синтетика и притон». В Бишкеке проверяют ночные заведения