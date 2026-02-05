В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию. Нарушила технику безопасности

По поручению министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдана Орунтаева продолжаются рейдовые мероприятия в отношении строительных объектов на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, инспекторы Бишкекского городского управления Государственного департамента архитектурно-строительного контроля проверяют строительные объекты в столице.

«Установлено, что при строительстве трехэтажного торгового центра на улице Токмок, 59 нарушены строительные правила и требования. В отношении ОсОО «Сапат Хаус», осуществляющего строительные работы, составлен протокол в соответствии с Кодексом о правонарушениях и наложен штраф в 200 тысяч сомов, а также выдано письменное предписание об устранении нарушений», — говорится в сообщении.

Министерство предупреждает строительные компании и строителей: все работы должны проводиться в соответствии с законодательством и нормами. В случае несоблюдения требований закона министерство примет соответствующие правовые меры, и все действия будут осуществляться открыто и в рамках закона.