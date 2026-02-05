16:47
Минтранс: Участок дороги Сузак — Каду находится на гарантийном ремонте

Министерство транспорта и коммуникаций КР сообщило, что распространившийся в социальных сетях фрагмент разрушенного асфальта относится к автодороге Сузак–Каду, на отрезке 0-2 километра. Сейчас там ведутся работы по устранению выявленных недостатков.

В ведомстве уточнили, что асфальтобетонное покрытие уложено в сентябре прошлого года и объект находится на гарантийном обслуживании подрядной организации. Все восстановительные работы выполняются за счет подрядчика.

Минтранс подчеркнул, что дорога будет принята на баланс только после полного приведения покрытия в соответствие с установленными стандартами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360785/
