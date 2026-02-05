Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке

Недавно присоединенное к Бишкеку село Новопавловка может лишиться части кладбища из-за продления улицы Профсоюзной. По проекту это должно разгрузить дорогу на новый Ошский рынок, Западный автовокзал и в аэропорт «Манас».

В 2017-м мэрия столицы продлила улицу Профсоюзную, связав улицы Фучика и Кустанайскую. Но спустя годы ее решили расширить и пробить дальше, уже в МТУ «Новопавловка». Сейчас там сносят незаконные постройки вдоль новой трассы. Но на пути кладбище, на котором покоятся родные и близкие сельчан, которые совсем недавно стали городскими жителями.

По чьей земле пройдет дорога — по могилам предков или частной собственности?

Читайте по теме «Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями

Старое кладбище находится между улицей Корсаковых и оврагом. Здесь нашли покой ветераны Великой Отечественной войны и те, кто внес огромный вклад в развитие села. Кроме того, последние захоронения датируются 2024 годом. Потом погост закрыли.

Когда-то вокруг него были зона отчуждения и поля, но после революции 2005-го земли застроили частными домами, которые узаконили совсем недавно. Теперь у большинства хозяев есть красные книги и права.



Фото 24.kg

Дорогу, по мнению мэрии Бишкека, можно проложить непосредственно через кладбище или обогнув его. Но возникает дилемма: жители Новопавловки против использования погоста, а жители новостроек не хотят сдвигать свои владения.

Мэр призвал «думать о живых», но жители боятся за память о мертвых

Возникают споры и недопонимания. Приезд мэра Айбека Джунушалиева острый вопрос не решил, но он пообещал учесть мнение всех.

Никто не виноват — ни вы, ни ваши родители. Но город должен развиваться. Давайте думать о живых. Айбек Джунушалиев

Он пообещал пригласить всех на более удобную для диалога площадку, где каждый сможет высказаться.

Столица действительно растет и постепенно развивается, но жители Новопавловки боятся прокладки дороги по территории кладбища. Они не понимают, что им делать в этом случае с останками родных.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что этот маршрут станет основным международным транспортным коридором, разгружая Васильевский тракт и обеспечивая удобный выезд к аэропорту. Он отметил, что в прежние годы проект неоднократно откладывали.

«Директор кладбища разрешал здесь хоронить до 2024 года, все подтверждающие документы есть. Что теперь мы будем делать с родными, захороненными там, где хотят делать дорогу? Выкапывать и перезахоранивать за свой счет?» — недоумевают жители.

Муниципалитет пока ничего не обещает, что вновь порождает домыслы и слухи. Люди по очереди круглосуточно дежурят у ворот кладбища, чтобы защитить его.

«Нельзя на костях прокладывать дорогу, ничего хорошего это не даст», — говорят некоторые местные жители.

Шокирующие предложения: сложить кости в пакеты

По словам жителей, трасса подобного уровня должна быть шириной не менее 30 метров. Следовательно, под перезахоронение попадает большое количество могил.

«Я даже представить себе не могу, как это будет происходить. Несколько лет назад похоронила маму, и теперь ее вновь выкапывать и заново хоронить. Это мне надо вновь пережить ее похороны», — возмущается одна из женщин.

Кладбище действовало более 60 лет. Здесь похоронены люди разных национальностей и вероисповеданий.

По ее словам, кто-то из собравшихся на недавней встрече предложил и вовсе дикое решение — пригласить иностранных работников, которые выкопают останки, сложат их в пакеты и передадут родным. Делов-то!

Фото 24.kg

«Мусульманскую часть кладбища от православной отделяет арык. Но, приходя сюда, мы всегда поминаем и тех, и других, потому что здесь у каждого сельчанина покоится множество знакомых», — делятся люди.

25 лет тишины: что говорит шариат

Жители надеются, что вопрос решат безболезненно для всех. Тем более есть закон по шариату, о котором в интервью говорил президент Садыр Жапаров. По нему территорию закрытого кладбища можно использовать после последнего захоронения только через 25 лет.

Люди ждут от властей не абстрактных обещаний, а четких и прозрачных решений, которые учитывали бы законы, традиции и человеческие чувства.

Сегодня Новопавловка стоит перед выбором, который выходит далеко за рамки градостроительных решений. Речь не только о транспортной развязке и развитии Бишкека, но и о том, какую цену общество готово заплатить за этот прогресс. Для жителей кладбище — не пустующая земля на карте, а место памяти, боли и уважения к тем, кто жил здесь до них.

Возможность изменить маршрут дороги, не затрагивая погост, для многих стала бы компромиссом, способным снять напряжение и сохранить мир в обществе.

Пока вопрос остается открытым. И от того, как его решат, зависит не только судьба одной дороги, но и доверие местных жителей к властям.