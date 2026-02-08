09:38
Неделя-24. Коррупция на границе, и когда начинается Орозо

Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что в 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 19 февраля. Первый день поста приходится на эту дату. Вечером 18 февраля во всех мечетях республики будет совершен первый таравих-намаз, традиционно предваряющий наступление священного месяца.

В Кыргызстане началась кампания по сдаче налоговых деклараций по итогам 2025 года. Она пройдет в два этапа: до 1 апреля их представляют юридические лица, государственные и муниципальные служащие, до 1 мая — физические лица и индивидуальные предприниматели. Налоговая декларация подается в электронном виде через «кабинет налогоплательщика» на сайте Cabinet.salyk.kg.

ГКНБ задержал начальника контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» в Ошской области. Следствие установило, что офицер организовал систему поборов с иностранцев. Для этого на КПП искусственно создавали очереди, а за беспрепятственный проход через посредников брали деньги. Кроме того, задержанный покровительствовал лицам, занимающимся противоправной деятельностью на границе. Спецслужба устанавливают других причастных к схеме должностных лиц.

Министерство строительства приступило к реализации масштабного проекта по возведению 20 образовательных учреждений в столице. Новые корпуса и школы появятся во всех районах города: в Октябрьском и Ленинском построят по 6 объектов, в Первомайском — 5, в Свердловском — 3. Проект финансируют из республиканского бюджета. Строительство позволит разгрузить переполненные школы Бишкека.

Доходы бюджета Бишкека прогнозируют в размере 32 миллиардов 873 миллионов 616,8 тысячи сомов. Основную долю поступлений составят налоги — почти 24 миллиарда. Расходная часть полностью покроет доходы, при этом значительные средства направят на фонд оплаты труда педагогов. В долгосрочной перспективе муниципалитет ожидает рост городского бюджета до 40,4 миллиарда сомов к 2028 году.

На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом. О планах мэрии рассказал директор муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Бакай Асылбек уулу. По его данным, в столице есть 3 тысячи 221 машино-место и продолжается реализация пилотного проекта по внедрению оплаты за парковку QR-кодом. Это делают, чтобы убрать парковщиков.

Объем переводов из России в Кыргызстан достиг рекордных $2,99 миллиарда с ростом за 11 месяцев 2025 года в 16,7 процента.

Кабинет министров вводит жесткие стандарты для ломбардов. Новое постановление предусматривает поэтапное повышение минимального уставного капитала: с 3 миллионов сомов в 2025 году до 20 миллионов сомов к июлю 2028-го. Власти рассчитывают, что это очистит рынок от мелких игроков и защитит имущество граждан. Реформа также усиливает контроль над отчетностью и борьбу с отмыванием доходов. Ломбардам дали 6 месяцев на адаптацию, при этом ГКНБ уже проводит их тотальную проверку.

Министерство просвещения разъяснило правила приема детей в рамках образовательной реформы. В новом 2026/2027 учебном году все дети, достигшие шести лет, пойдут в первый класс 12-летней школы. Ведомство опровергло слухи о «перескоках» семилетних детей сразу во второй класс. Специалисты подготовили единую учебную программу, а рабочая группа разрабатывает концепцию профильного обучения для старших классов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Лицензия на такси. Как и где получить и какие для этого нужны документы

Срок обязательного лицензирования водителей такси в Кыргызстане продлили до 1 июля 2026 года. Власти предупреждают: новые правила рано или поздно станут обязательными, а процесс оформления требует времени и прохождения официальных процедур. Планировалось, что на наличие лицензий водителей начнут проверять со 2 февраля. Но к этому времени их получили только около 8 тысяч физических и 300 юридических лиц.

Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда

Для властей это проект по разгрузке Бишкека, для туристов — экзотика, а для тысяч продавцов — единственный способ прокормить семьи. Пока переезд Ошского рынка из центра столицы обрастает слухами, журналисты 24.kg отправились в торговые ряды, чтобы услышать тех, кто не понимает, куда идти завтра. Почему кто-то готов к переезду, а другие готовятся к закрытию? И почему цена вопроса в этом споре не только аренда, но и доверие к власти?

Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке

Недавно присоединенное к Бишкеку село Новопавловка может лишиться части кладбища из-за продления улицы Профсоюзной. По проекту это должно разгрузить дорогу на новый Ошский рынок, Западный автовокзал и в аэропорт «Манас». Сейчас улицу расширяют и пробивают дальше, уже в МТУ «Новопавловка». Там сносят незаконные постройки вдоль новой трассы. Но на пути кладбище, на котором покоятся родные и близкие сельчан, которые совсем недавно стали городскими жителями.

Холодный гараж и вера в Бога: как бездомный британец выживает зимой в Бишкеке

В небольшом гараже в центре Бишкека несколько месяцев живет 62-летний бездомный британец Скотт Фрайдэй. Туда его пустили неравнодушные люди. Но условия все равно крайне тяжелые: в гараже нет электричества и очень холодно. Тем не менее мужчина не сдается и надеется пережить зиму. Обустроить это место хотя бы минимально Скотту помог молодой человек по имени Улан.

Эдиль Байсалов «без фильтра»: свобода слова, цены и почему соцсети травят страну

В студии 24.kg заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, курирующий социальный блок. Разговор получился максимально «без фильтра»: вопросы заранее не согласовывали, поэтому в одном интервью сошлись сразу несколько нервных тем — от претензий правозащитников к его политической «эволюции» и границ свободы слова до дороговизны, жилищного кризиса в Бишкеке, дефицита врачей, школьной реформы, миграции и резонансной формулы о «русском мире».

Садык Шер-Нияз: ЮНЕСКО — это не про символы, а про стратегию будущего

Посол Кыргызстана во Франции и постоянный представитель при ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз — фигура редкого формата для отечественной дипломатии. Он одинаково уверенно говорит о культурной политике, архитектуре, зеленой экономике. В интервью 24.kg глава дипмиссии Кыргызстана в Париже рассказал о том, зачем Кыргызстану Исполнительный совет ЮНЕСКО, почему юрта может стать основой современных домов и как Бишкек выстраивает диалог с Западом в непростое геополитическое время.

Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ

Кирилл Хомяков — региональный руководитель Binance по странам Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Африки — в эксклюзивном интервью 24.kg о том, почему Кыргызстан попал в число приоритетов компании, что такое криптовалюта «по-простому», как новичку не стать добычей мошенников и зачем стране цифровой сом.

Кадровые перестановки в армии Китая: оценки мировых СМИ

В последние недели в Китае разворачивается настоящая кадровая и политическая драма внутри армии и элиты. По оценке экспертов, эти «чистки» могут отразиться не только на региональной безопасности, но и на глобальной геополитике. О том, что пишут в мировых медиа и каковы могут быть последствия, по мнению колумнистов ведущих изданий, — в материале 24.kg.

Дорога домой: почему балерина Полина Камышева выбрала сцену Бишкека

Полина Камышева родилась в Бишкеке в 2004 году. В пять лет с семьей переехала в Россию. Они думали остаться там навсегда, но несколько лет назад из-за неспокойной обстановки вернулись на родину. Сегодня Полина — балерина в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. За плечами — учеба в разных странах, а впереди — гастроли и планы, связанные именно с Кыргызстаном.

Freeman 996 и Мирбек Атабеков в топе — музыкальные гонорары в Кыргызстане растут

Современная музыкальная сцена Кыргызстана активно развивается, а вместе с ней растут и авторские вознаграждения за использование песен в эфире радиостанций, кафе, ресторанах и других общественных пространствах. Как рассказали 24.kg в Министерстве науки, высшего образования и инноваций, за последние три года выплаты кыргызским авторам заметно увеличились.

Стыд против рака: почему мамы боятся вакцинировать дочерей от вируса папилломы

Ежегодно в школьных WhatsApp-группах родителей повторяется один и тот же сценарий. Учитель сообщает о плановой вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), и чат начинает кипеть. Многие мамы воспринимают прививку с настороженностью и даже считают ее «происками Запада». Чтобы разобраться, насколько обоснованы страхи родителей, мы поговорили с врачом-гинекологом и эндокринологом Чолпон Абдиловой.

От детективных триллеров до кислотного сюрреализма: сериалы следующей недели

На следующей неделе (9 — 15 февраля) зрителей ждет гремучая смесь жанров: возвращение культовых детективов, экологические драмы, основанные на реальных событиях, и безумные комедийные триллеры. От пыльных дорог американского Юго-Запада 1970-х до футуристических мультивселенных — мы собрали самые интересные премьеры и продолжения любимых шоу.

