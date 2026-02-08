Неделя-24. Коррупция на границе, и когда начинается Орозо

Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что в 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 19 февраля. Первый день поста приходится на эту дату. Вечером 18 февраля во всех мечетях республики будет совершен первый таравих-намаз, традиционно предваряющий наступление священного месяца.

В Кыргызстане началась кампания по сдаче налоговых деклараций по итогам 2025 года. Она пройдет в два этапа: до 1 апреля их представляют юридические лица, государственные и муниципальные служащие, до 1 мая — физические лица и индивидуальные предприниматели. Налоговая декларация подается в электронном виде через «кабинет налогоплательщика» на сайте Cabinet.salyk.kg.

ГКНБ задержал начальника контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» в Ошской области. Следствие установило, что офицер организовал систему поборов с иностранцев. Для этого на КПП искусственно создавали очереди, а за беспрепятственный проход через посредников брали деньги. Кроме того, задержанный покровительствовал лицам, занимающимся противоправной деятельностью на границе. Спецслужба устанавливают других причастных к схеме должностных лиц.

Министерство строительства приступило к реализации масштабного проекта по возведению 20 образовательных учреждений в столице. Новые корпуса и школы появятся во всех районах города: в Октябрьском и Ленинском построят по 6 объектов, в Первомайском — 5, в Свердловском — 3. Проект финансируют из республиканского бюджета. Строительство позволит разгрузить переполненные школы Бишкека.

Доходы бюджета Бишкека прогнозируют в размере 32 миллиардов 873 миллионов 616,8 тысячи сомов. Основную долю поступлений составят налоги — почти 24 миллиарда. Расходная часть полностью покроет доходы, при этом значительные средства направят на фонд оплаты труда педагогов. В долгосрочной перспективе муниципалитет ожидает рост городского бюджета до 40,4 миллиарда сомов к 2028 году.

Объем переводов из России в Кыргызстан достиг рекордных $2,99 миллиарда с ростом за 11 месяцев 2025 года в 16,7 процента.

На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом . О планах мэрии рассказал директор муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Бакай Асылбек уулу. По его данным, в столице есть 3 тысячи 221 машино-место и продолжается реализация пилотного проекта по внедрению оплаты за парковку QR-кодом. Это делают, чтобы убрать парковщиков.

Кабинет министров вводит жесткие стандарты для ломбардов. Новое постановление предусматривает поэтапное повышение минимального уставного капитала: с 3 миллионов сомов в 2025 году до 20 миллионов сомов к июлю 2028-го. Власти рассчитывают, что это очистит рынок от мелких игроков и защитит имущество граждан. Реформа также усиливает контроль над отчетностью и борьбу с отмыванием доходов. Ломбардам дали 6 месяцев на адаптацию, при этом ГКНБ уже проводит их тотальную проверку.

Министерство просвещения разъяснило правила приема детей в рамках образовательной реформы. В новом 2026/2027 учебном году все дети, достигшие шести лет, пойдут в первый класс 12-летней школы. Ведомство опровергло слухи о «перескоках» семилетних детей сразу во второй класс. Специалисты подготовили единую учебную программу, а рабочая группа разрабатывает концепцию профильного обучения для старших классов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

