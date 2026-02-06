00:36
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 февраля дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.

Памятные даты

Всемирный день отказа от мобильного телефона

Этот неофициальный международный праздник, инициированный французским писателем Филом Марсо в 2001 году, призывает людей на сутки отказаться от гаджетов, чтобы преодолеть зависимость, снизить стресс, уменьшить «номофобию» и переключиться на живое общение.

Цель — привлечь внимание к негативным сторонам постоянного использования смартфонов, включая психологическую зависимость, стресс и влияние на здоровье.

В этот день предлагается выключить мобильный телефон, чтобы провести время с семьей, друзьями или заняться хобби, наслаждаясь реальным общением.

Международный день бармена

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки. Помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
