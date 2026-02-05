01:06
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

У кого намечается той

Аскар Бешимов

Родился 5 февраля 1962 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Индии, Непале и Шри-Ланке по совместительству.

Памятные даты

Фрунзе переименовали в Бишкек

Это произошло в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Городу возвращено историческое название.

Название Фрунзе столица Кыргызстана получила 12 мая 1926-го в честь государственного деятеля, военачальника Михаила Фрунзе. До этого город именовался Пишпеком.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Сардарбек Жумалиев

Сардарбек Жумалиев

Родился 5 февраля 1941 года в селе Жар-Баши Кантского района. Кыргызский композитор, дирижер, заслуженный артист КР.

Является автором более 100 оркестровых произведений и аранжировал для оркестра народных инструментов более 70 песен кыргызских мелодистов и композиторов, среди них «Таң сыры», «Сары-Челек», «Сен менин жазылбаган ырларымсың», «Жаңы жылды тосолу», «Ысык-Ата Арашан», «Махабат мекени», «Кетпейм сага жолукмайынча».

Автор гимнов Национального университета КР и нескольких ведомств.

Сейчас Сардарбек Жумалиев — дирижер Академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Кыргызской национальной филармонии.

Умер народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Жоомарт Кадралиев
Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015-го.

