В Бишкеке 5 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.
Аскар Бешимов
Родился 5 февраля 1962 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Индии, Непале и Шри-Ланке по совместительству.
Памятные даты
Фрунзе переименовали в Бишкек
Это произошло в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Городу возвращено историческое название.
Название Фрунзе столица Кыргызстана получила 12 мая 1926-го в честь государственного деятеля, военачальника Михаила Фрунзе. До этого город именовался Пишпеком.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор Сардарбек Жумалиев
Родился 5 февраля 1941 года в селе Жар-Баши Кантского района. Кыргызский композитор, дирижер, заслуженный артист КР.
Является автором более 100 оркестровых произведений и аранжировал для оркестра народных инструментов более 70 песен кыргызских мелодистов и композиторов, среди них «Таң сыры», «Сары-Челек», «Сен менин жазылбаган ырларымсың», «Жаңы жылды тосолу», «Ысык-Ата Арашан», «Махабат мекени», «Кетпейм сага жолукмайынча».
Автор гимнов Национального университета КР и нескольких ведомств.
Сейчас Сардарбек Жумалиев — дирижер Академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Кыргызской национальной филармонии.
Умер народный художник КР Жоомарт Кадралиев
Создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.
К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.
Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.
Лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.
Умер 5 февраля 2015-го.
