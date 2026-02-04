В Минстрое обсудили развитие городов и сел Кыргызстана. Какие вопросы поднимали

В департаменте градостроительства и архитектуры состоялось техническое совещание, где рассмотрели проекты детальной планировки, направленные на развитие городских и сельских территорий. Об этом сообщает Минстрой.
По его данным, в повестке дня рассматривались следующие вопросы:
- внесение изменений в проект застройки территории, ограниченной улицами Маатова, Алымбека Датки, Жунусова и Курманджан Датки в Оше;
- внесение изменений в проект застройки территории, ограниченной улицей Осмонова, проектируемой улицей Бекбалаева в Оше;
- о возможности внесения изменений в проект застройки территории, ограниченной улицами Абдыкадырова, Курманджан Датки, проектируемой улицей Молдониязова в Оше;
- о возможности разработки проекта застройки на улице Набережной в селе Ленинском Чуйской области;
- внесение изменений в проект застройки микрорайонов и кварталов в южной части Бишкека — I этап;
- проект застройки территории, ограниченной улицами Анкара, Чолпон-Атинской, Исакеева и Виноградной в Бишкеке, — I этап;
- проект застройки микрорайона «Джал», ограниченного улицами Ахунбаева, Тыналиева, Садырбаева и Масалиева в Бишкеке;
- проект застройки для центра отдыха в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области;
- внесение изменений в проект застройки для гостиничного комплекса в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области — I этап;
- проект застройки для центра отдыха «Турпан парк» в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области;
- проект застройки территории, ограниченной улицами Аманбаева и Туманова, для размещения семиэтажного жилого дома с мансардой и подземным автопаркингом в Балыкчи;
- разработка проекта застройки для гостевых коттеджей и таунхаусов в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области;
- проект застройки территории, ограниченной улицами Свердлова, Кожомбердиева и Целинной в Кара-Балте Чуйской области;
- разработка проекта застройки на улице Киргизской в Кызыл-Кие Баткенской области.