Общество

Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов

Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана полностью взыскала задолженность по алиментам в размере 511 тысяч 278 сомов.

Как сообщили в ведомстве, в рамках исполнительного производства Манасского городского отдела с должника А.Ш.И. в пользу взыскателя Ч.О.К. взысканы алименты в размере одной третьей части дохода — до достижения детьми совершеннолетия. Ранее образовавшаяся задолженность, не выплачивавшаяся в течение нескольких лет, полностью погашена и передана получателю в установленном законом порядке.

В службе отметили, что данный случай подтверждает эффективность мер по принудительному исполнению алиментных обязательств и направлен на защиту прав и интересов детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360623/
