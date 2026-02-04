Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США

В столице проходит двухдневный бизнес-форум «B5+1», объединивший представителей деловых кругов и государственных органов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. В рамках него состоялась пресс-конференция с участием специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, а также глав делегаций государств ЦА.

Серджио Гор заявил, что прибыл в Бишкек с «простым и четким посланием непосредственно от президента Дональда Трампа».

«Соединенные Штаты хотят работать с Центральной Азией и рассматривают этот регион как приоритетный. Это обязательство, которое мы намерены последовательно развивать в течение следующих трех лет работы нынешней администрации», — подчеркнул он.

Спецпосланник отметил, что на протяжении длительного времени США уделяли региону недостаточное внимание, однако при лидерстве Дональда Трампа ситуация меняется.

«Как многие из вас могли убедиться во время встречи формата «C5+1» в Белом доме в прошлом году, этот интерес исходит напрямую из Овального кабинета. Это отражает стратегическую важность, которую мы придаем региону. И именно на этом мы намерены выстраивать дальнейшее взаимодействие», — сказал он.

По словам Серджио Гора, Соединенные Штаты обладают передовыми технологиями, инновациями и уникальной экспертизой и готовы работать вместе со странами и партнерами Центральной Азии для раскрытия общего потенциала.

«Мы рассматриваем это не как разовое мероприятие, а как начало устойчивого и долгосрочного сотрудничества в предстоящие месяцы и годы. Присутствие американских компаний здесь открывает новые возможности для углубления коммерческих связей между США и пятью государствами ЦА. Штаты твердо поддерживают свои фирмы и готовы содействовать их успешной работе в регионе», — подчеркнул он.

Как заявил специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии, участники форума сосредоточатся на разработке новых идей по расширению коммерческих возможностей в ключевых секторах, включая электронную коммерцию, искусственный интеллект, критически важные минералы, сельское хозяйство, транспорт и другие направления.