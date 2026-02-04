15:43
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США

В столице проходит двухдневный бизнес-форум «B5+1», объединивший представителей деловых кругов и государственных органов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. В рамках него состоялась пресс-конференция с участием специального посланника США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора, а также глав делегаций государств ЦА.

Серджио Гор заявил, что прибыл в Бишкек с «простым и четким посланием непосредственно от президента Дональда Трампа».

«Соединенные Штаты хотят работать с Центральной Азией и рассматривают этот регион как приоритетный. Это обязательство, которое мы намерены последовательно развивать в течение следующих трех лет работы нынешней администрации», — подчеркнул он.

Спецпосланник отметил, что на протяжении длительного времени США уделяли региону недостаточное внимание, однако при лидерстве Дональда Трампа ситуация меняется.

«Как многие из вас могли убедиться во время встречи формата «C5+1» в Белом доме в прошлом году, этот интерес исходит напрямую из Овального кабинета. Это отражает стратегическую важность, которую мы придаем региону. И именно на этом мы намерены выстраивать дальнейшее взаимодействие», — сказал он.

По словам Серджио Гора, Соединенные Штаты обладают передовыми технологиями, инновациями и уникальной экспертизой и готовы работать вместе со странами и партнерами Центральной Азии для раскрытия общего потенциала.

«Мы рассматриваем это не как разовое мероприятие, а как начало устойчивого и долгосрочного сотрудничества в предстоящие месяцы и годы. Присутствие американских компаний здесь открывает новые возможности для углубления коммерческих связей между США и пятью государствами ЦА. Штаты твердо поддерживают свои фирмы и готовы содействовать их успешной работе в регионе», — подчеркнул он.

Как заявил специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии, участники форума сосредоточатся на разработке новых идей по расширению коммерческих возможностей в ключевых секторах, включая электронную коммерцию, искусственный интеллект, критически важные минералы, сельское хозяйство, транспорт и другие направления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360585/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора
Спецпосланник Трампа объяснил причины ужесточения визовых правил для КР
В Бишкеке стартовал бизнес-форум «Б5+1»: США и Центральная Азия
Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медицинские прорывы 2025 года
США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек
КР и США обсуждают реализацию проекта железной дороги Макмал — Каракол
Камбаратинская ГЭС-1 и инвестиции: кабмин КР провел встречу с компаниями из США
Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействие
Визовый вопрос снова обсудили представители МИД Кыргызстана и посольства США
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
15:42
В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения законодательства В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения з...
15:38
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
15:34
Задержан подозреваемый в совершении мошенничества посредством Lalafo
15:30
Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США
15:22
Депутат предложил начать производить в Кыргызстане солнечные панели