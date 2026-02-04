В Венгрии издана книга Султана Раева «Топон»

В Будапеште на венгерском языке вышла книга народного писателя Кыргызстана Султана Раева под названием «Топон».

В книгу вошли роман «Топон», повести «Мальчик, поймавший солнце» и «Кашаба».

В 2023 году в Венгрии уже был издан роман «Жанжаза». Он вызвал большой резонанс среди венгерских читателей. До этого из произведений кыргызских писателей в этой стране выходили лишь несколько работ Чингиза Айтматова.

«Венгрия — родина знаменитого поэта Шандора Петефи, лауреата Нобелевской премии прошлого года Ласло Краснахоркаи, а также композитора Ференца Листа. Я бы сказал, что выход моего произведения на венгерском языке в Венгрии — стране литературы и искусства — является большой честью не только для меня лично, но и для всей кыргызской национальной литературы», — отметил сам Султан Раев.

Роман «Жанжаза» (2023) и сборник «Топон» были переведены известным венгерским переводчиком Жожефом Горетитю. Презентационный вечер сборника «Топон» прошел на очень высоком уровне в Центре венгерской культуры и духовности. В мероприятии приняли участие венгерские литературоведы, представители общественности, студенты и любители литературы.