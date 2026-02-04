В Бишкеке 4 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.

Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005-го. Цель — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70 процентам онкологических больных.

Международный день человеческого братства

21 декабря 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой учреждена новая памятная дата — Международный день человеческого братства (International Day of Human Fraternity).

В качестве ежегодной даты празднования выбрано 4 февраля, которая приурочена к подписанию в этот день в 2019 году в ходе встречи папы римского Франциска II и верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба документа, названного «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».

Люди, которые меняли мир

Родился художник Яков Штоффер

Родился 4 февраля 1906 года в Минской губернии Российской империи. Российский театральный художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Один из основателей театрально-декорационного искусства в Кыргызстане и один из создателей первого национального кыргызского балета «Анар».

Приехал в Киргизию для подготовки Декады кыргызского искусства в Москве и остался здесь до 1946-го. До приезда Якова Штоффера в стране профессиональных художников театра не было.

Умер в 1951 году в Москве.

Родился артист балета Чолпонбек Базарбаев

Фото operaballet.lg.kg. Чолпонбек Базарбаев

Родился 4 февраля 1949 года в селе Чолпон Кочкорского района. Кыргызский артист балета, танцовщик, народный артист СССР.

Более двух десятилетий Чолпонбек Базарбаев был премьером национальной балетной труппы. Более 30 ведущих партий в спектаклях мировой классики воплотил он на сцене. Среди них образы Зигфрида («Лебединое озеро»), Альберта («Жизель»), Кира («Томирис»), Петрушки («Петрушка»), Нурдина («Чолпон») и многие другие.

О творчестве Чолпонбека Базарбаева сняты телевизионные фильмы «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественный фильм «Нокдаун» с его участием, созданный киностудией «Кыргызфильм» в 1990 году.

Погиб 2 сентября 2002-го в автомобильной катастрофе.

В 2004 году его имя присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, в столице на Театральной аллее установлен бронзовый памятник артисту.

Умер поэт Сооронбай Жусуев

Фото из интернета. Сооронбай Жусуев

Родился 15 мая 1925-го в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизовался в армию и с 1943 по 1945 год служил связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени Ивана Панфилова. В боях дважды ранен.

Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943-м, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек күүсү» («Песня труда») вышла из печати в 1950 году.

На кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства.

Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья.

Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии.

Умер 4 февраля 2016-го.

