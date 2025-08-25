В Минприроды ожидают, что ситуация со смогом в Бишкеке улучшится

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора проводит активную работу по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела охраны атмосферного воздуха ведомства Нурсултан Ташибек уулу.

По его словам, смог — это глобальная экологическая проблема, которая актуальна и в Бишкеке, особенно во время отопительного сезона.

«Кыргызгидромет сообщает, что ситуация с загрязнением атмосферного воздуха за последние годы изменилась в лучшую сторону. В 2024 году показатели индекса загрязнения атмосферного воздуха значительно улучшились. В этом году, надеемся, будет еще лучше благодаря продолжающейся газификации жилмассивов и сортировке угля для населения. Минприроды предложило установить с 1 сентября 2025 года запрет на ввоз, продажу, хранение и использование на территории Чуйской области и Бишкека россыпного угля», — сказал Нурсултан Ташибек уулу.

Он добавил, что определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт и ТЭЦ Бишкека.

Читайте по теме Загрязнение воздуха. Сколько денег теряет Кыргызстан

«Доля ТЭЦ в образовании смога составляет до 15 процентов. Служба экологического и технического надзора регулярно проводит проверки — перед и во время ОЗП. После модернизации ТЭЦ полностью оснащена новыми фильтрами. Наши инспектора также постоянно проверяют качество угля, поставляемого на ТЭЦ», — отметил Нурсултан Ташибек уулу.

Он напомнил, что в 2023 году создали межведкомиссию по городу Бишкек и Чуйской области. «В этом году кабмин усилил ее функции и расширил полномочия. Ранее в состав комиссии входили представители 11 министерств и ведомств, в этом году вошли представители 25 министерств и ведомств, а также госпредприятий. Поставлены новые задачи и изменено название комиссии — с «по проблемам загрязнения воздуха» на «улучшение качества атмосферного воздуха»», — заключил Нурсултан Ташибек уулу.