Почти все население Земли живет в условиях загрязненного воздуха. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного швейцарской компанией, занимающейся технологиями контроля качества воздуха IQAir.

Согласно выводам, только семь стран мира соответствуют строгим нормам Всемирной организации здравоохранения по содержанию мелких токсичных частиц PM2.5.

Жители большинства государств мира дышат воздухом, качество которого далеко от безопасного. Исследование показало, что наиболее чистый воздух в прошлом году наблюдался в Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Эстонии и ряде небольших островных стран. В этих государствах среднегодовой уровень PM2.5 не превышал 5 микрограммов на кубический метр, что соответствует рекомендациям ВОЗ.

Фото из архива. Смог в Бишкеке

Наиболее загрязненный воздух зафиксирован в Чаде, Бангладеш, Пакистане, Демократической Республике Конго и Индии. В этих регионах концентрация опасных частиц превышает безопасный уровень более чем в десять раз.

В свою очередь, в Европе существует четкое разделение: самые загрязненные города находятся в Восточной Европе и на Балканах. Например, Сараево второй год подряд возглавляет антирейтинг по уровню загрязнения воздуха на континенте.

Загрязнение воздуха признано второй по значимости причиной смертности после высокого артериального давления.

По данным ООН, доступ к чистому воздуху является универсальным правом человека, однако миллиарды людей ежедневно дышат загрязненным, что увеличивает риск астмы, рака, инсультов и легочных заболеваний. Только в 2021-м это стало причиной 8,1 миллиона смертей.

Несмотря на тревожные показатели, доклад отмечает небольшие успехи в борьбе с загрязнением. Доля городов, соответствующих стандартам ВОЗ, выросла с 9 процентов в 2023 году до 17 процентов в 2024-м.

Авторы доклада призывают правительства активнее внедрять меры по улучшению качества воздуха — развивать возобновляемые источники энергии, финансировать общественный транспорт, ограничивать сжигание сельскохозяйственных отходов.