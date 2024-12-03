Еще не так холодно, а смог уже накрыл Бишкек. Видео с дрона

С наступлением холодов Бишкек вновь накрыло слоем смога. В разных частях столицы показатели разные. Например, в солнечную погоду небо над пересечением проспекта Чингиза Айтматова и Южной магистрали и над жилгородком Совмина наблюдается легкий слой смога. А выше он смешался с туманом.

Ну а в холода и пасмурную погоду смог становится гуще. Небо над микрорайоном «Асанбай» слегка покрыто смогом, а вот жилмассив «Кок-Жар» практически не видно с высоты 50-60 метров. Сказывается большое количество жилых домов, отапливаемых твердым топливом.