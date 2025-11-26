Химия смога: ученые узнают, чем на самом деле дышат в Бишкеке и Оше

В Кыргызстане начнут исследовать проблемы смога — на базе Ошского государственного университета открылся межведомственный научный центр IRCAPS с бюджетом в $5 миллионов.

Проект финансируется Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Агентством науки и технологий Японии (JST).

Для оценки качества воздуха в Оше, Бишкеке и других регионах установят специальные измерительные приборы внутри и снаружи жилых помещений. Кроме этого, в центре будут изучать влияние загрязненного воздуха на здоровье человека.

Доктор медицинских наук, профессор ОшГУ, декан международного медицинского факультета и директор проекта SATREPS Роман Калматов рассказал 24.kg, как будет работать созданный центр и какую пользу он может принести стране.

Фото собеседника. Роман Калматов

— Расскажите, какие именно исследования будут проводиться. Можно ли будет по их итогам точно в процентном соотношении определить, от чего именно возникает смог (от ТЭЦ, жилого сектора или транспорта)?

— В рамках проекта SATREPS в Кыргызстане исследования в IRCAPS можно условно разделить на несколько взаимосвязанных направлений.

Усиление системы мониторинга качества атмосферного воздуха: установка референсной станции и других приборов, интеграция данных метеорологических служб и спутников, создание единого центра обработки информации на базе Ошского государственного университета. Разработка региональной химико-транспортной модели и уточнение эмиссионных инвентаризаций, то есть более точных оценок того, какой объем загрязняющих веществ поступает от разных групп источников: жилого сектора, ТЭЦ, промышленности, транспорта и других. Оценка влияния загрязнения воздуха на здоровье населения и экономику с использованием как медицинской статистики, так и данных полевых исследований. Подготовка научно обоснованных рекомендаций для государственной политики и информационная работа с населением.

Сочетание уточненных данных о выбросах и атмосферного моделирования позволит оценивать вклад основных категорий источников в уровни загрязнения воздуха по сезонам и районам города.

Иными словами, мы стремимся оценить долю вклада в процентах, например, бытового отопления, транспорта или крупных котельных в концентрации PM2.5 зимой в Оше или Бишкеке.

При этом это будут модельные оценки с определенной погрешностью и диапазонами значений, а не «абсолютная истина» с точностью до последнего процента для каждого квартала или улицы.

— Мы все следим за датчиками PM2.5 (мелкие частицы). Но что внутри этих частиц в условиях Кыргызстана? Насколько много там тяжелых металлов, частиц резины или микропластика?

— В настоящее время в Кыргызстане практически нет систематических данных именно о химическом составе взвешенных частиц. И одна из задач IRCAPS — устранить этот пробел.

В проект заложен компонентный анализ PM2.5 и PM10: фильтры с отобранными частицами будут анализироваться в лаборатории, чтобы понять, из чего состоят аэрозоли в наших городах. Базовый набор исследований включает как минимум определение органического и элементного углерода (продуктов сгорания топлива), неорганических ионов, а также ряда элементов и металлов, связанных со сжиганием топлива и транспортом.

Это позволит ответить на ключевой вопрос: чем именно дышат жители? В основном продуктами сгорания твердого топлива, дорожной пылью или вторичными аэрозолями?

Тяжелые металлы рассматриваются как часть стандартного компонентного анализа, но конкретный перечень элементов и глубина анализа зависят от выбранных методик и возможностей лаборатории. Отдельные фракции, такие как микропластик и частицы резины, требуют других методов отбора и анализа проб и не входят в базовый план как обязательный отдельный показатель, однако в будущем они могут стать предметом специальных исследований, если удастся привлечь дополнительные ресурсы и партнеров. На данном этапе основной приоритет — наладить регулярный, качественный анализ основных компонентов аэрозолей, который уже дает большой объем информации для науки и выработки политики.

— В центре будут изучать влияние загрязненного воздуха на здоровье человека. Как будет проводиться эта работа? Какие именно аспекты здоровья будут рассматриваться?

— В блоке, посвященном здоровью, мы планируем объединить несколько подходов. С одной стороны, это анализ уже имеющихся данных — официальной медицинской статистики и другой информации о заболеваемости по регионам, сопоставленных с уровнями загрязнения воздуха и характером отопления. С другой стороны, в проект входят полевые исследования: более детальный сбор информации о состоянии здоровья людей и их условиях проживания в Оше, Бишкеке и ряде других мест, включая данные о том, каким воздухом они дышат дома и на улице.

Основной фокус будет на тех заболеваниях, связь которых с загрязнением воздуха хорошо показана в мировой литературе: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания и в более широком смысле состояние здоровья детей, пожилых людей и других уязвимых групп.

На основе полученных данных мы будем оценивать не только медицинские последствия, но и экономические: дополнительные госпитализации, потерю трудоспособности и нагрузку на систему здравоохранения.

Еще одна важная часть работы — стратегическая коммуникационная кампания. Мы планируем переводить сложные научные результаты на понятный язык: объяснять, чем опасен загрязненный воздух, какие простые меры защиты уже доступны и как выбор топлива и способов отопления в конкретном домохозяйстве влияет на здоровье. Для этого будут готовиться коммуникационные материалы, проводиться встречи и мероприятия совместно с местными партнерами в сфере здравоохранения и образования, чтобы жители не просто слышали, что «воздух грязный», но и понимали, что можно сделать на уровне семьи, общины и города.

— В сообщении об открытии центра говорилось, что закуплено оборудование и в Оше, Бишкеке и других регионах установят специальные измерительные приборы внутри и снаружи жилых помещений для оценки качества воздуха. Сколько всего приборов будет установлено по стране и как будут выбираться места для установки? Будут ли данные доступны всем в режиме реального времени (через сайт или приложение)?

— В рамках проекта для Оша предусмотрена одна референсная станция мониторинга качества атмосферного воздуха; она станет опорной точкой для всей системы измерений. На базе Ошского государственного университета создается оборудованная лаборатория для компонентного анализа с пробоотборником и хроматографом, где будет изучаться химический состав взвешенных частиц. Параллельно укрепляется дата-центр для сбора, хранения и анализа данных: в него будут поступать сведения с референсной станции, приборов в жилых домах и других источников.

Отдельно в исследовательских целях приборы будут использоваться для измерения воздуха внутри жилых помещений в разных типах домов и районах. Точное количество таких приборов и конкретные места их размещения сейчас находятся на стадии технического и организационного планирования. При выборе точек измерения качества воздуха мы будем стремиться охватить различные типы застройки, разные виды отопления, уязвимые группы населения и те районы, где жители особенно жалуются на смог.

Что касается открытости данных, текущий план заключается в том, что результаты измерений и основные аналитические материалы будут публиковаться на сайте IRCAPS с учетом обратной связи от заинтересованных сторон, эта система сейчас находится в разработке. Кроме того, мы будем тесно координировать наши действия со стейкхолдерами, чтобы наш подход соответствовал их ожиданиям.

Наша задача — сделать информацию о качестве воздуха доступной не только для специалистов, но и для любого жителя страны в удобной и понятной форме.

— Мы привыкли слышать про смог в Бишкеке. Насколько серьезна ситуация в Оше прямо сейчас? Есть ли риск, что Ош скоро догонит столицу по уровню загрязнения?

— Согласно доступным данным, уровни загрязнения воздуха и в Бишкеке, и в Оше значительно превышают рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Оба города сталкиваются с серьезным загрязнением, особенно в отопительный сезон.

Источники загрязнения при этом очень похожи: сжигание угля и дров для отопления в частных домах и малоэтажной застройке, рост числа автомобилей, а также особенности рельефа и городской среды, которые затрудняют рассеивание загрязняющих веществ.

Риск того, что Ош по уровню загрязнения приблизится к Бишкеку, действительно существует, если город и его пригороды будут продолжать быстро расти без системных мер по чистому отоплению, энергоэффективности зданий и улучшению транспорта.

Именно поэтому важно не ждать, пока ситуация станет столь же тяжелой, как в столице, а заранее выстраивать систему мониторинга, понимать структуру источников выбросов и предлагать реалистичные, основанные на данных меры. Размещение межведомственного центра именно в Оше — это попытка дать городу инструменты, чтобы направлять свое развитие так, чтобы по мере роста сохранять более благоприятное качество воздуха.

— Бишкек уже называют непригодным для жизни зимой. Если ничего не менять, какой прогноз дают ваши модели на 2030 год? Станет ли смог круглогодичным?

— Одна из ключевых задач проекта SATREPS — как раз создание системы моделирования, которая позволит разрабатывать научно обоснованные сценарии до 2030 года и далее. Эта система включает несколько компонентов: уточненные данные о выбросах по основным секторам, метеорологическую информацию, региональную химико-транспортную модель, описывающую перенос и трансформацию загрязняющих веществ в атмосфере, а также модуль сценарного анализа.

С помощью такого инструмента можно сравнивать различные варианты развития событий: что будет, если текущая ситуация с отоплением и транспортом сохраняется, и как изменится картина, если поэтапно внедрять меры по снижению выбросов.

На этапе запуска IRCAPS эта модель все еще находится в стадии настройки и верификации, поэтому говорить о конкретных численных прогнозах или официальных оценках на 2030 год преждевременно. Сейчас для нас принципиально важно сначала создать надежную научную основу — уточненные данные о выбросах, проверенную модель и систему мониторинга, а затем уже обсуждать сценарии будущего качества воздуха, опираясь на расчеты, а не на предположения.

— Япония прошла путь от сильного загрязнения в индустриальную эпоху до гораздо более чистой среды. Какую часть японского опыта (законы, фильтры, городской дизайн) вы считаете наиболее важной для внедрения в Кыргызстане прямо сейчас?

— История Японии показывает, что даже очень серьезное загрязнение воздуха можно существенно уменьшить, если наука, государство, бизнес и общество действуют в одном направлении. В послевоенные десятилетия страна пережила период быстрого промышленного роста с тяжелыми эпизодами смога и серьезными последствиями для здоровья населения.

Поворотным моментом стало принятие строгого экологического законодательства, устанавливающего пределы выбросов для промышленности и энергетики, создание плотной сети мониторинга и системы ответственности за превышения. Параллельно развивались технологии очистки выбросов на заводах и электростанциях, ужесточались требования к автотранспорту, стимулировалось использование более чистых видов топлива и повышение энергоэффективности зданий.

Общество также сыграло важную роль: пострадавшие от загрязнения добивались признания, экологическая повестка стала важной политической темой, а запрос на чистый воздух — частью общественного консенсуса.

В результате всего за несколько десятилетий уровни основных загрязнителей воздуха в японских мегаполисах значительно снизились по сравнению с эпохой быстрого индустриального роста. Этот опыт показывает, что сочетание научно обоснованных стандартов, реального контроля их соблюдения, технологического обновления и активного участия граждан может радикально изменить ситуацию даже там, где исходный уровень загрязнения был очень высоким.

— Проект рассчитан на пять лет. Есть ли уже план, что будет с центром и оборудованием после завершения финансирования японской стороной? Планирует ли ОшГУ поддерживать работу центра самостоятельно?

— С самого начала проект SATREPS задумывался не как разовая инициатива, а как создание устойчивого межведомственного центра на базе Ошского государственного университета. Оборудование и инфраструктура — референсная станция, лаборатория, дата-центр — передаются кыргызской стороне и будут предназначены для дальнейшей работы после завершения пятилетнего периода финансирования со стороны Японии. Подготовленные специалисты должны будут продолжить работу.

Позиция ОшГУ состоит в том, чтобы и далее поддерживать работу IRCAPS за счет собственных ресурсов и в сотрудничестве с национальными и международными партнерами. Конкретные механизмы финансирования после окончания проекта на данном этапе остаются предметом внутреннего планирования университета, но стратегическая цель очевидна: центр создается как долгосрочный участник в сфере исследований качества воздуха, а не как временная структура на пять лет.