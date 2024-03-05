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Власть

Чиновники отметили свой вклад в исчезновение смога над Бишкеком

На заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике чиновники отметили свой вклад в исчезновении смога над Бишкеком.

Депутат Кундузбек Сулайманов напомнил, что в прошлом году во время ОЗП было много шума из-за смога.

«В этом году благодаря тому, что мы все занимались этой проблемой, с запуском автобусов на газе и использованием населением голубого топлива смога не было. Рассмотрите вопрос упрощения газификации. Здоровье человека очень важно. То, что снизили процентную ставку по льготному кредиту для газификации до 8 процента, — это хорошо, но рассмотрите вопрос облегчения оформления бумаг и обеспечения население газом к зиме», — сказал нардеп.

Глава Минэнерго согласился, что в этом году воздух был чище.

«Ранее замдиректора «Газпром Кыргызстан» указал, что у них в приоритете газификация жилмассивов на окраинах Бишкека. В исчезновении смога также весомый вклад депутатов и наш. Поднимали вопрос на каждом заседании комитетов и добились таких результатов», — сказал Таалайбек Ибраев.

Отметим, на заседании нардепы рассматривают исполнение решения комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике о газоснабжении и газификации КР от 16 мая 2023-го.

  • При этом с конца февраля, по данным  World Air Quality, Бишкек практически не покидает лидирующие позиции в мировом рейтинге по загрязнению воздуха. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/288328/
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