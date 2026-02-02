Более 8,2 миллиона деревьев и кустарников высажено по КР в 2025 году

Министр природных ресурсов Медер Машиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике и экологии сообщил о проводимой работе по увеличению площадей зеленых насаждений в Кыргызстане.

По его словам, в целях расширения озеленения и продвижения национальной кампании «Жашыл мурас» реализуется комплекс мероприятий. В 2025 году по всей республике высажено 8 миллионов 233 тысячи деревьев и кустарников. При этом в Бишкеке — 18 тысяч 755 саженцев, что на 50 процентов больше, чем в 2024-м.

Кроме того, в городском питомнике выращено и высажено 48 тысяч лиственных и хвойных деревьев и кустарников, что позволит в дальнейшем обеспечить устойчивое развитие зеленой инфраструктуры столицы.

Министр добавил, что работа по озеленению будет продолжена и в последующие годы.