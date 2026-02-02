12:04
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

Более 8,2 миллиона деревьев и кустарников высажено по КР в 2025 году

Министр природных ресурсов Медер Машиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике и экологии сообщил о проводимой работе по увеличению площадей зеленых насаждений в Кыргызстане.

По его словам, в целях расширения озеленения и продвижения национальной кампании «Жашыл мурас» реализуется комплекс мероприятий. В 2025 году по всей республике высажено 8 миллионов 233 тысячи деревьев и кустарников. При этом в Бишкеке — 18 тысяч 755 саженцев, что на 50 процентов больше, чем в 2024-м.

Кроме того, в городском питомнике выращено и высажено 48 тысяч лиственных и хвойных деревьев и кустарников, что позволит в дальнейшем обеспечить устойчивое развитие зеленой инфраструктуры столицы.

Министр добавил, что работа по озеленению будет продолжена и в последующие годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360157/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
В Чон-Кемине высадили 2 тысячи берез в рамках кампании «Жашыл мурас»
Кыргызстан планирует удвоить площадь лесного покрова страны
Мэр Бишкека о массовом озеленении: Главное — это качество деревьев
«Бишкекзеленстрой»: На обновление зеленого фонда столицы может уйти 20-30 лет
Больные деревья, сухостой, разруха. В Бишкеке погибает парк «Молодежный»
На благоустройство пляжной зоны в селе Тон потратят 15 миллионов сомов
Треть дубов в Бишкеке поражена минирующим пилильщиком
Весенняя экологическая акция: озеленяем город вместе с BNK Finance
В 2025 году в Кыргызстане планируют высадить более 8,5 миллиона саженцев
Ивы, красные и черные ели, березы. Как «Кумтор» озеленяет регион
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
12:00
Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, есл...
11:41
Депутат ЖК предлагает бороться с разводами раздельными общежитиями для студентов
11:40
В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы
11:39
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
11:38
В Кыргызстане продолжается работа по сокращению стихийных свалок