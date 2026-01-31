Более 600 новых рабочих мест может появиться на швейной фабрике в городе Оше

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров посетил с рабочим визитом швейную фабрику компании «Евразия Групп», расположенную в селе Кашгар-Кыштак Кара-Суйского района.
Целью визита стало ознакомление с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству второго этапа швейной фабрики. Общий объем инвестиций по проекту с учетом первого и последующих этапов составляет $40 миллионов.
В рамках второго этапа предусмотрено:
- расширение действующих производственных мощностей;
- строительство дополнительных швейных цехов;
- запуск современного красильного цеха.
Реализация данного этапа позволит создать полный производственный цикл от производства текстильной ткани до пошива готовой продукции. Это существенно сократит зависимость от импорта текстильной продукции и повысит уровень локализации производства.
Равшанбек Сабиров отметил стратегическую значимость проекта для развития легкой промышленности Кыргызстана и подчеркнул готовность государства оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным инициативам, направленным на развитие регионов и создание рабочих мест.
Напомним, фабрику открыли в 2024 году. Тогда сообщалось, что после выхода на полную мощность она планирует экспортировать продукцию на Ближний Восток, в Северную Африку, Европейский союз и СНГ.