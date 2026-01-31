Турция упростила выдачу разрешений на работу для мигрантов из Узбекистана

С 1 марта 2026 года гражданам Узбекистана, проживающим в Турции постоянно на протяжении не менее трех лет, начнут автоматически предоставлять разрешения на работу в этой стране. Об этом сообщает «Азаттык Азия» со ссылкой на Агентство по миграции при правительстве РУз.

Договоренность достигнута на встрече главы агентства по миграции Узбекистана Бехзода Мусаева с министром труда и социального обеспечения Турции Ведатом Ишыкханом.

Как отмечается, с 1 марта для оформления разрешения на работу в Турции узбекистанцы должны найти работодателя, оформить специальную визу на родине в консульстве и получить одобрение от чиновников через информационную систему. Таким образом, для узбекских граждан вводится упрощенная схема.

На переговорах стороны также согласовали подписание отдельного документа, в котором говорится, что турецкая государственная служба занятости İŞKUR при Минтруда будет централизованно формировать список наиболее востребованных профессий на рынке труда и направлять такие запросы в Узбекистан.

Кроме того, Анкара и Ташкент договорились продолжить практику легализации граждан Узбекистана, находящихся в Турции незаконно, без применения жестких мер в виде депортации. Сообщается, что эта работа носит системный характер и направлена на защиту прав мигрантов.

Также агентство по миграции сообщило, что ведомство заключило соглашение с турецкой компанией KSK Tezimlik о привлечении 2,5 тысячи узбекских строителей к занятости на крупных проектах, осуществляемых в Анкаре. Потребность в рабочей силе необходимо будет закрыть в течение текущего года.

Подписание важных документов, упрощающих порядок трудоустройства граждан Узбекистана в Турции, состоялось в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Анкару.