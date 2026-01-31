Фильм из Кыргызстана «Кызыл туфли» покажут на кинофестивале в Финляндии

Фильм режиссера Алины Байтоковой «Кызыл туфли» («Красные туфли») покажут на международном кинофестивале в Тампере (Финляндия), который пройдет 4-8 марта 2026 года. Об этом сообщают в Фонде развития кинематографа КР.

На фестивале состоится международная премьера ленты — лауреата питчинга XI Форума молодого кино «Умут».

Пятилетняя Жамал живет с бабушкой в селе. В один из дней девочка вдруг замечает красные туфли женщины, входящей в их дом. Жамал поднимает голову и видит очень красивую женщину. Жамал не знает гостью, но она ей очень понравилась.

В фильме снялись Регина Талантбекова, Анара Назаркулова, Айсанат Едигеева.

Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) аккредитовала кинофестиваль в Тампере как один из пяти фестивалей секции документального и короткометражного кино. Наряду с киносмотрами в Оберхаузене и Клермон-Ферране он входит в число самых важных европейских фестивалей короткометражных фильмов. Впервые он проведен в 1969 году.