14:40
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

Фильм из Кыргызстана «Кызыл туфли» покажут на кинофестивале в Финляндии

Фильм режиссера Алины Байтоковой «Кызыл туфли» («Красные туфли») покажут на международном кинофестивале в Тампере (Финляндия), который пройдет 4-8 марта 2026 года. Об этом сообщают в Фонде развития кинематографа КР.

На фестивале состоится международная премьера ленты — лауреата питчинга XI Форума молодого кино «Умут».

Пятилетняя Жамал живет с бабушкой в селе. В один из дней девочка вдруг замечает красные туфли женщины, входящей в их дом. Жамал поднимает голову и видит очень красивую женщину. Жамал не знает гостью, но она ей очень понравилась.

В фильме снялись Регина Талантбекова, Анара Назаркулова, Айсанат Едигеева.

Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) аккредитовала кинофестиваль в Тампере как один из пяти фестивалей секции документального и короткометражного кино. Наряду с киносмотрами в Оберхаузене и Клермон-Ферране он входит в число самых важных европейских фестивалей короткометражных фильмов. Впервые он проведен в 1969 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360043/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Представлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля
Фильмы из Кыргызстана завоевали призы международного фестиваля в Дакке
Фильм «Курак» включили в официальную программу кинофестиваля в Мумбаи
Фильмы из Кыргызстана будут показаны на престижном международном кинофестивале
Два режиссера из Кыргызстана участвуют в Бакинском международном кинофестивале
Кыргызский фильм «Сон разума» взял награду кинофестиваля «Молодой киновек»
Фестиваль российского кино «Кыргызстан-2025» стартовал в Бишкеке
Фестиваль российского кино пройдет в Бишкеке
Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестиваль стартовал
Фильм «Курак» из Кыргызстана завоевал две награды на Пусанском кинофестивале
Популярные новости
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
В&nbsp;Бишкеке снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;января&nbsp;&mdash; 1&nbsp;февраля В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 января — 1 февраля
Жители сел Чуйской области заявляют о&nbsp;завышенных счетах за&nbsp;электричество Жители сел Чуйской области заявляют о завышенных счетах за электричество
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
31 января, суббота
14:37
Таджикистан получит вооружения от ОДКБ для укрепления границы с Афганистаном Таджикистан получит вооружения от ОДКБ для укрепления г...
14:19
К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 31 января. Что подорожало больше всего
13:45
Фильм из Кыргызстана «Кызыл туфли» покажут на кинофестивале в Финляндии
13:22
Жильцы дома на Жибек Жолу вновь жалуются на ночные работы и опасную стройку