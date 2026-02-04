В странах ЕАЭС усилили защиту бизнеса в антимонопольных расследованиях

В ЕАЭС усилили защиту бизнеса в антимонопольных расследованиях. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в процедуру рассмотрения дел о нарушении конкуренции на трансграничных рынках.

По данным пресс-службы ЕЭК, теперь ответчик в конце процесса должен получить на руки четкие выводы по обвинениям. Это гарантирует его право на защиту. Также сокращен срок подготовки решений по некоторым нарушениям – с 60 до 45 рабочих дней.

Новые правила упрощают передачу дел в национальные ведомства и исключают периоды карантина из срока давности, говорится в сообщении.

Ранее министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович заявлял о том, что нужно расширить полномочия ЕЭК по расследованию антимонопольных нарушений.

Прежде всего ЕЭК необходимо наделить функцией координатора при взаимодействии национальных антимонопольных органов по пресечению нарушений антимонопольного законодательства резидентами третьих стран, чтобы привлекать их к ответственности в других странах союза, координируя взаимодействие национальных конкурентных ведомств, пояснял он.