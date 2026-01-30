В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана

Директор ветеринарной и фитосанитарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Абдумалик Мамыров совершил рабочий визит на пропускной пункт «Кызыл-Кыя — автодорожный» в Кадамджайском районе Баткенской области.

В ходе визита он провел разъяснительную работу с сотрудниками пункта по вопросу недопущения ввоза саженцев из Узбекистана контрабандным путем, без соответствующих сертификатов и сопроводительных документов. Основной задачей являлись соблюдение фитосанитарных требований и недопущение незаконного оборота.

Кроме того, при участии профильных специалистов службы проведено совещание с садоводами села Арпасай Кадамджайского района, специализирующимися на выращивании саженцев. В ходе обсуждения рассмотрен вопрос прекращения незаконного оборота саженцев. Также отмечено, что для упорядочивания деятельности садоводов необходимо объединение их в единый кооператив.

Кроме того, участникам совещания подробно разъяснили предоставляемые государством льготные кредиты, возможность лизинга сельхозтехники, порядок получения сертификатов на произведенные саженцы, а также меры поддержки в рамках реализуемого проекта «30+20+10», направленного на расширение производства, создание новых рабочих мест и устойчивое развитие сельского хозяйства.

Во время совещания Абдумалик Мамыров подчеркнул, что фитосанитарная безопасность является важной составляющей продовольственной безопасности республики. И особо отметил необходимость не допускать контрабанду, строго соблюдать закон и полностью прекращать оборот несертифицированных саженцев. Он подчеркнул, что только тесное сотрудничество государственных контрольных органов с садоводами и фермерами позволит эффективно предотвратить незаконный оборот.

По итогам совещания отмечено, что соблюдение законодательства, развитие качественного и сертифицированного производства саженцев, а также активное участие в государственных программах должны стать приоритетными направлениями для садоводов и фермеров.