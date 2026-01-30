Проект по улучшению качества воздуха обсудили с ВБ в мэрии Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с менеджером практики Всемирного банка по вопросам окружающей среды в Европе и Центральной Азии Гаяне Минасян.

По данным пресс-службы муниципалитета, стороны обсудили инициативы в рамках проекта «Улучшение качества воздуха», включая разработку концепции «Зеленого пояса», пилотное внедрение тепловых насосов в жилом секторе и другие экологические меры.

Мэрия также представила текущие проекты: строительство и эксплуатацию экотехнологического завода, модернизацию муниципальных предприятий «Бишкектеплоэлектроцентраль», «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго», очистку русел рек Аламудун и Ала-Арча, а также работу муниципальной инспекции.

«Надеюсь, что наше сотрудничество окажет положительное влияние не только на практическое улучшение качества воздуха, но и на формирование имиджа Бишкека как зеленого и экологически устойчивого города», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

В муниципалитете также добавили, что в столицу уже поступило 50 тысяч посадочных материалов для озеленения.