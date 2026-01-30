08:56
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Проект по улучшению качества воздуха обсудили с ВБ в мэрии Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с менеджером практики Всемирного банка по вопросам окружающей среды в Европе и Центральной Азии Гаяне Минасян.

По данным пресс-службы муниципалитета, стороны обсудили инициативы в рамках проекта «Улучшение качества воздуха», включая разработку концепции «Зеленого пояса», пилотное внедрение тепловых насосов в жилом секторе и другие экологические меры.

Мэрия также представила текущие проекты: строительство и эксплуатацию экотехнологического завода, модернизацию муниципальных предприятий «Бишкектеплоэлектроцентраль», «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго», очистку русел рек Аламудун и Ала-Арча, а также работу муниципальной инспекции.

«Надеюсь, что наше сотрудничество окажет положительное влияние не только на практическое улучшение качества воздуха, но и на формирование имиджа Бишкека как зеленого и экологически устойчивого города», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

В муниципалитете также добавили, что в столицу уже поступило 50 тысяч посадочных материалов для озеленения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359851/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация
Спикер ЖК призвал поблагодарить городские власти за уменьшение смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица КР поднялась на второе место в рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица на третьем месте
Бишкек снова в тройке городов мира с самым загрязненным воздухом
Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица на втором месте
Бишкек вошел в тройку самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 5 декабря. Столица на 8-м месте
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
30 января, пятница
08:53
Пожар на рынке «Баят» в Бишкеке локализован Пожар на рынке «Баят» в Бишкеке локализован
08:50
На развитие государственной аптечной сети «Эл Аман» направят 500 миллионов сомов
08:48
В Кыргызстане при поддержке японского агентства JICA реализовано 43 проекта
08:22
Кабинет министров Кыргызстана утвердил план действий на 2026 год
08:11
Проект по улучшению качества воздуха обсудили с ВБ в мэрии Бишкека
29 января, четверг
23:39
OpenAI хочет создать соцсеть без ботов с биометрической проверкой пользователей
23:08
Tesla сократит линейку электромобилей ради производства человекоподобных роботов