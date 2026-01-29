17:16
Первые выплаты «Бала береке» начнутся в 2027 году — сколько детей их получат

С 1 января 2027 года в Кыргызстане единовременную выплату «Бала береке» получат матери около 11 тысяч детей. Об этом сообщила главный специалист отдела государственных пособий Министерства труда, социального обеспечения и миграции Адел Жоомартова в интервью агентству «Кабар».

По ее словам, указ президента о выплате «Бала береке» вступил в силу с 1 января 2026 года, однако средства выплачиваются после того, как ребенку исполнится один год. Таким образом, первые выплаты начнутся именно в 2027 году.

Программа распространяется на матерей, постоянно проживающих в высокогорных районах, при рождении четвертого и последующих детей. Размер единовременной выплаты зависит от очередности рождения и составляет от 100 тысяч сомов за четвертого ребенка до 2 миллионов сомов — за десятого и каждого последующего.

Для получения выплаты необходимо, чтобы заявитель проживал в соответствующем районе не менее двух лет до подачи заявления.

Подать документы можно в течение шести месяцев после того, как ребенку исполнится один год. Средства перечисляются на банковский счет матери.

В министерстве также уточнили, что при рождении двойни или тройни в четвертые роды дети засчитываются как четвертый и последующие, а выплата начисляется за каждого ребенка отдельно согласно установленным суммам.

По данным Нацстаткомитета, в 2024 году в Кыргызстане было зарегистрировано 1 тысяча 900 матерей, родивших от четырех до десяти детей.
