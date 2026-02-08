В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия

Суд обязал уроженку Кыргызстана вернуть в бюджет незаконно полученные в Воркуте детские пособия. В течение четырех лет она получала «северные» выплаты на детей, хотя постоянно жила в Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Отмечается, что Воркутинский городской суд признал 36-летнюю уроженку КР виновной в крупном мошенничестве при получении выплат.

Как следует из материалов дела, женщина с 2022 по 2025 год неоднократно обращалась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Коми с заявлениями о назначении ежемесячных пособий на четырех несовершеннолетних детей. При этом в качестве места жительства она указывала Воркуту, хотя фактически вместе с детьми постоянно жила в Московской области. В результате кыргызстанка неправомерно получила из бюджета свыше 1,4 миллиона рублей.

Женщина вину признала и частично возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с уроженки КР в пользу России оставшейся суммы ущерба — 1,2 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.