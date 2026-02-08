16:47
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия

Суд обязал уроженку Кыргызстана вернуть в бюджет незаконно полученные в Воркуте детские пособия. В течение четырех лет она получала «северные» выплаты на детей, хотя постоянно жила в Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Отмечается, что Воркутинский городской суд признал 36-летнюю уроженку КР виновной в крупном мошенничестве при получении выплат.

Как следует из материалов дела, женщина с 2022 по 2025 год неоднократно обращалась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Коми с заявлениями о назначении ежемесячных пособий на четырех несовершеннолетних детей. При этом в качестве места жительства она указывала Воркуту, хотя фактически вместе с детьми постоянно жила в Московской области. В результате кыргызстанка неправомерно получила из бюджета свыше 1,4 миллиона рублей.

Женщина вину признала и частично возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с уроженки КР в пользу России оставшейся суммы ущерба — 1,2 миллиона рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361066/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России
Иск или разъяснение: МИД РФ о позиции Кыргызстана в Суде ЕАЭС
Насилие и суицид. В МВД рассказали, с чем сталкиваются дети мигрантов
Депутат призвал кабмин обратиться в суд ЕАЭС по вопросу положения мигрантов в РФ
За границей находятся около 800 тысяч кыргызстанцев
Первые выплаты «Бала береке» начнутся в 2027 году — сколько детей их получат
В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД РФ
Число детей мигрантов снизилось почти на 25 процентов — МВД России
Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников
В РФ Московский регион и Петербург стали лидерами по числу трудовых мигрантов
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
Начальник КПП &laquo;Достук-автодорожный&raquo; задержан за&nbsp;системную коррупцию Начальник КПП «Достук-автодорожный» задержан за системную коррупцию
Задержан директор строительной компании ОсОО &laquo;Арабиан Кыргыз Аль Хнейз&raquo; Задержан директор строительной компании ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз»
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
8 февраля, воскресенье
16:02
В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно по...
15:26
В 2025 году музейный комплекс «Сулайман-Тоо» посетили более 369 тысяч туристов
15:00
Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg
14:39
США настаивают на завершении конфликта к июню, заявил Зеленский
14:12
Люксовый поезд по маршруту Пекин — Ташкент пройдет через Кыргызстан