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Общество

В Минсоцразвития прокомментировали задержку выплат пособия «балага комок»

На 21 августа все выплаты, в том числе и детские пособия, Министерство социального развития профинансировало в полном размере. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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По его данным, в связи с внедрением новой системы централизованных выплат в пяти пилотных районах, до сегодняшнего дня могли быть задержки с перечислением денег до трех дней в связи с техническими работами.

Напомним, в редакцию 24.kg обратились несколько женщин из Чуйской области и рассказали, что они не могут получить пособие «балага комок». Одной из них представитель соцзащиты заявила, что деньги будут только в сентябре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163083/
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