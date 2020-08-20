Как кормить детей? Чиновники задерживают выплату пособия «балага комок»

Детское пособие «балага комок» задерживают по несколько месяцев. Об этом 24.kg сообщают читательницы.

По их словам, пособие не перечисляют в положенный срок.

«Когда мы обращаемся в отделения соцзащиты, нам говорят, ждите. В этот раз мы не получили денег за август, сказали, что теперь только в сентябре. Нам даже не объясняют, почему так происходит. У некоторых женщин плачевное финансовое положение, кому-то действительно нечем кормить детей. Каждый день ходим к банкомату в надежде, что деньги поступили на счет, но их нет», — сообщили матери-одиночки.

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