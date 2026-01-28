Дотационные рейсы из Бишкека в Раззаков выполняются шесть раз в неделю

Авиакомпания Asman Airlines продолжает совершать рейсы по маршруту Бишкек — Раззаков шесть раз в неделю, сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Теперь установлена единая стоимость билета — 4 тысячи 800 сомов. Ранее цена варьировалась от 3 тысяч 600 сомов до 5 тысяч 100.

Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В компании отметили, что единый тариф делает перелеты более предсказуемыми и удобными для жителей и бизнеса региона.

Билеты можно приобрести через приложение Asman Airlines с мгновенным подтверждением и без лишних переплат.