13:04
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

Дотационные рейсы из Бишкека в Раззаков выполняются шесть раз в неделю

Авиакомпания Asman Airlines продолжает совершать рейсы по маршруту Бишкек — Раззаков шесть раз в неделю, сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Теперь установлена единая стоимость билета — 4 тысячи 800 сомов. Ранее цена варьировалась от 3 тысяч 600 сомов до 5 тысяч 100.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана»
Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В компании отметили, что единый тариф делает перелеты более предсказуемыми и удобными для жителей и бизнеса региона.

Билеты можно приобрести через приложение Asman Airlines с мгновенным подтверждением и без лишних переплат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359589/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Авиаперевозчиков хотят освободить от сборов на восьми внутренних маршрутах
В аэропорту Алматы совершил экстренную посадку самолет Lufthansa
В аэропортах откроют лаборатории по пробированию импортных ювелирных изделий
Заасфальтирована дорога, ведущая к аэропорту «Нарын»
Задержка рейса во Вьетнаме. Комментарий авиакомпании и туроператора
Для сотрудников гражданской авиации построят жилой комплекс из 23 блоков
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
Садыр Жапаров: В Кыргызстане началась новая эра авиации
Кыргызстан станет ключевым транспортным узлом региона благодаря авиапроектам
Адылбек Касымалиев поздравил авиаторов: Кыргызстан готовится к открытию неба ЕС
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
13:00
В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 января — 1 февраля В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 январ...
12:31
Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней
12:23
Дотационные рейсы из Бишкека в Раззаков выполняются шесть раз в неделю
12:16
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
12:11
Депутат: Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого