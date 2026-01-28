На рынке «Кудайберген» проведен рейд по очистке незаконных рекламных щитов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и наведения порядка в городской среде на территории рынка «Кудайберген» в Бишкеке сотрудниками Управления патрульной службы милиции проведен рейд по очистке незаконно размещенных рекламных щитов.

Демонтированы рекламные конструкции, установленные вдоль проезжей части, на опорах освещения, а также на зданиях и объектах станций технического обслуживания, расположенных вблизи дороги. Указанные рекламные материалы создавали визуальные помехи, ограничивали обзор водителям и пешеходам, а также нарушали требования законодательства.

УПСМ призывает граждан и предпринимателей строго соблюдать установленные нормы при размещении рекламных конструкций и помнить, что безопасность на дорогах — общая ответственность.