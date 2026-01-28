11:31
Эксперты ООН: в рамках иммиграционной политики в США нарушают права детей

Назначенные ООН независимые эксперты по правам человека заявили о том, что при осуществлении своей иммиграционной политики Соединенные Штаты серьезным образом нарушают права детей. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, в соответствии с законом, принятым в 2008 году, власти США несут ответственность за надлежащее содержание несовершеннолетних, прибывших в страну без сопровождения взрослых. Закон обязывает защищать детей от жестокого обращения, эксплуатации и торговли людьми. Он гарантирует им право на юридическую помощь и запрещает их ускоренную высылку — депортацию без судебного разбирательства.

Однако, как отметили эксперты, 18 февраля 2025 года Министерство внутренних дел США распорядилось приостановить работу некоммерческих юридических организаций и прекратило финансирование адвокатов, представлявших интересы несовершеннолетних мигрантов.

Это решение еще оспаривается в судах, однако многие из 26 тысяч таких детей уже лишились юридической поддержки, и им грозит принудительное выдворение.

По имеющимся данным, детей содержат в камерах без окон, им не всегда предоставляется надлежащая медицинская помощь, а разлучение с родителями или опекунами может длиться месяцами. В период с января по август 2025 года средняя продолжительность содержания под стражей выросла примерно с одного месяца до шести, а число случаев передачи детей под опеку родственников сократилось более чем вдвое — с примерно 95 до 45 процентов.

«Поступают многочисленные сообщения о незаконных депортациях несовершеннолетних без сопровождения взрослых в нарушение принципа невысылки, включая случаи с детьми, ставшими жертвами торговли людьми или находящимися в группе риска», — заявили независимые эксперты.

Сообщается также, что детям предлагают выбор: согласиться на выплату $2,5 тысячи за добровольный выезд из страны либо столкнуться с бессрочным содержанием под стражей и последующим переводом под юрисдикцию Иммиграционной и таможенной службы США после достижения 18 лет.

Новые визовые требования США: разъяснения американского посольства

Эксперты подчеркнули, что дети должны иметь доступ к административным и судебным механизмам защиты в отношении решений, затрагивающих их собственное положение или положение их родителей и опекунов. Они также призвали избегать неоправданных процессуальных задержек, способных нанести ущерб правам ребенка.

«Ускоренные процедуры допустимы лишь в тех случаях, когда они отвечают интересам ребенка и не подрывают гарантии надлежащей правовой процедуры», — отметили эксперты.

Уточняется, что три специальных докладчика, подписавших заявление, назначены Советом ООН по правам человека. Их деятельность охватывает вопросы торговли людьми, прав мигрантов, а также независимости судей и адвокатов. Они не являются сотрудниками ООН и не получают от организации зарплату за свою работу.
