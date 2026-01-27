15:46
Общество

Минздрав намерен оптимизировать работу государственных лабораторий

Минздрав намерен оптимизировать работу государственных лабораторий. Об этом на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике» заявил замминистра здравоохранения Айбек Маткеримов.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, когда для населения будут организованы доступные гослаборатории, где стоимость услуг и анализов будет ниже, чем в частных клиниках.

По его словам, продолжается работа по оптимизации данной сферы.

«Мы намерены начать строительство государственных лабораторий в крупных городах и областных центрах. Цель одна — создать конкуренцию частникам и сделать услуги доступнее и дешевле для населения. Сейчас в некоторых госучреждениях стоит дорогостоящее оборудование, при этом на нем проводится малое количество услуг. Плюс обслуживание этого оборудования достаточно дорогое и не хватает специалистов на местах.

Поэтому хотим создать централизованные гослаборатории в городах. Застрахованным лицам услуги будут предоставляться бесплатно, а незастрахованным придется платить, но дешевле, чем в частных клиниках», — добавил Айбек Маткеримов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359464/
