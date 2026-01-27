В Бишкеке 27 января без осадков. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.

Памятные даты

Международный день памяти жертв Холокоста

День утвердила Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года. Дата выбрана потому, что 27 января 1945-го советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Александр Железнов

Родился 27 января 1939-го во Фрунзе.

С 1983 по 1992 год работал министром торговли Киргизской ССР.

Более пяти лет возглавлял Фонд государственных материальных резервов при правительстве Кыргызской Республики.

Был избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Удостоен высокого звания «Заслуженный экономист КР», почетный гражданин Бишкека.

Умер в 2009-м.

Умер профессор Арстанбек Алтымышев

Фото open.kg. Арстанбек Алтымышев

Родился 5 мая 1930 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Видный советский и кыргызский фармаколог, деятель здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики.

Специалист в области фармакологии группы алкалоидов.

Создал ряд лекарств на основе природных целебных средств. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники — за изготовление препарата «Ликорин».

Арстанбек Алтымышев — опытный экспериментатор, усовершенствовавший некоторые микрохирургические операции, разработавший ряд фармако-токсикологических методов для выяснения механизма действия исследуемых физиологически активных веществ.

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе 14 монографий, 20 изобретений. Под руководством Алтымышева защищены 20 кандидатских диссертаций.

Умер 27 января 2011-го.

Куда сходить

