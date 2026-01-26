С 4 января 2026 года в зимний период отечественная авиакомпания «Асман Эйрлайнс» выполняет рейсы по маршруту Бишкек — Каракол четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Для пассажиров установлен социально ориентированный тариф в размере 4 тысяч сомов, тогда как ранее стоимость перелета достигала 4 тысяч 600 сомов.

Отимечается, что снижение тарифа стало возможным в рамках реализации программы дотационных авиаперевозок, при личной поддержке президента Садыра Жапарова и направлена на повышение доступности авиасообщения между регионами страны.

Купить авиабилеты можно через официальное мобильное приложение Asman Airlines, что обеспечивает пассажирам удобство, экономию времени и исключает дополнительные сборы.