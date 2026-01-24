00:57
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 января без осадков. Температура воздуха днем ожидается 0 градусов.

Международный день образования

Ученики в классе

Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования, признавая его роль в достижении мира и развития.

Проект резолюции предложен делегацией Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе, и поддержан 58 государствами-членами.

В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.

Международный день эскимо

Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Он придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его Eskimo Pie (пирожок эскимоса).

История эскимо насчитывает несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но днем его рождения принято считать именно 24 января 1922-го.

Кстати, по одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии и получило название «эскимо».

А вот первое эскимо было без деревянной палочки — своего сегодняшнего неизменного атрибута — и обзавелось им лишь в 1934 году.

Родился полный кавалер ордена Славы Хусаин Исманов

Хусаин Исманов

Родился 24 января 1924 года в селе Орок Сокулукского района. Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Участник ВОВ с января 1943-го. Наводчик орудия 86-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона (82-я стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт).

Участвовал в боях на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Жил в Таласе. Работал в органах КГБ. Погиб при исполнении служебных обязанностей 28 сентября 1956 года.

Родился общественный деятель Искендер Мураталин

Родился 24 января 1935 года в селе Арашан Чуйской области.

Выдвигается на партийную работу в ЦК Компартии Киргизии в качестве заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности. Работал и первым секретарем Нарынского обкома партии.

В 1988-м впервые в стране создается новый самостоятельный орган охраны природы. Искендер Мураталин назначается первым председателем Государственного комитета по охране природы Кыргызской Республики, в этом качестве проработал до 1996 года.

Награжден высшими наградами — орденами Ленина, дважды орденами «Знак Почета» и Дружбы народов, медалями и почетными грамотами.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР и неоднократно Верховного Совета Киргизской ССР. Ему присвоено почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства КР.

Умер 25 февраля 2007-го.

Родился оператор Валерий Виленский

Валерий Виленский

Родился 24 января 1941 года в селе Калининском Киргизской ССР. Советский кинооператор и режиссер.

С 1958-го — ученик, ассистент оператора Фрунзенской киностудии, с 1967 года — оператор киностудии «Киргизфильм».

Участвовал в создании более 40 фильмов: «Девчонка с юга», «Материнское поле», «Мотивы наших предков», «Памятники древнего творчества», «Играет духовой оркестр», «Сны белого медведя», «Первый» и многих других.

Удачно как оператор и режиссер выступил в области телевизионного кино: «Дети гор» (1974), «Дар» (1974), «Лаборатория» (1976). Как режиссер снял более 10 фильмов.

Особое место в творчестве Валерия Виленского занимают документальные картины о дея­телях киргизской советской культуры «Сцена», «Признание», «Маэстро», «Чингиз Айтматов».

