Нуридин ажы Мамасабиров назначен представителем муфтия в Нарынской области в порядке ротации. Приказ об этом подписал Абдулазиз кары Закиров. Ранее Мамасабиров исполнял обязанности представителя муфтия в Баткенской области.

Полпред президента Кыргызстана в Нарынской области Нурбек Сатаров принял представителя муфтията и пожелал успехов в работе, они обсудили вопросы взаимодействия.

Досье

Нуридин ажы Мамасабиров родился 13 января 1983 года в Баткенской области. Окончил Кыргызский исламский университет (КИУ) по специальности «арабский язык и шариат», также получил образование в Баткенском государственном университете.

Работал преподавателем хадисов и заместителем начальника общего отдела КИУ, имам-хатибом мечети «Азирети Сулайман» в селе Пригородное Аламудунского района, главным имам-хатибом Баткенского района, заместителем казы Баткенской области. С 2021 года являлся казы Баткенской области и членом Совета улемов.

Владеет арабским, турецким, русским и узбекским языками. Женат, воспитывает четверых детей.