20:04
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Нуридин ажы Мамасабиров назначен представителем муфтия в Нарынской области

Нуридин ажы Мамасабиров назначен представителем муфтия в Нарынской области в порядке ротации.  Приказ об этом подписал Абдулазиз кары Закиров. Ранее Мамасабиров исполнял обязанности представителя муфтия в Баткенской области.

ДУМК
Фото ДУМК. Нуридин ажы Мамасабиров

Полпред президента Кыргызстана в Нарынской области Нурбек Сатаров принял представителя муфтията и пожелал успехов в работе, они обсудили вопросы взаимодействия.

Досье

Нуридин ажы Мамасабиров родился 13 января 1983 года в Баткенской области. Окончил Кыргызский исламский университет (КИУ) по специальности «арабский язык и шариат», также получил образование в Баткенском государственном университете.

Работал преподавателем хадисов и заместителем начальника общего отдела КИУ, имам-хатибом мечети «Азирети Сулайман» в селе Пригородное Аламудунского района, главным имам-хатибом Баткенского района, заместителем казы Баткенской области. С 2021 года являлся казы Баткенской области и членом Совета улемов.

Владеет арабским, турецким, русским и узбекским языками. Женат, воспитывает четверых детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358789/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры
Данияр Каскеев назначен директором НИИ курортологии и восстановительного лечения
Чолпон Шамсутдин назначена директором департамента госсанэпиднадзора
Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов ЖК
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
Алмазбек Дооранов назначен директором школы докторантуры
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Максат Жумаев назначен директором киностудии «Кыргызфильм»
В Ошском национальном драмтеатре новый художественный руководитель. Кто им стал
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
21 января, среда
20:03
Мэрия Бишкека планирует в этом году заменить сто лифтов Мэрия Бишкека планирует в этом году заменить сто лифтов...
19:44
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти снюсы
19:24
Число международных туристов в мире выросло на 4 процента в 2025 году
19:15
Нуридин ажы Мамасабиров назначен представителем муфтия в Нарынской области
19:02
Пункт пропуска «Кеген — Каркыра» переведут на круглосуточный режим