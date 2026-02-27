11:24
Общество

Айбек Иминов назначен зампредседателя Национального агентства по делам религий

Президент подписал распоряжение о кадровом назначении в Национальном агентстве по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики. Новым заместителем председателя агентства назначен Айбек Иминов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Иминов ранее работал в сфере регулирования религиозных организаций и государственной экспертизы религиозной деятельности. Он занимал должность начальника отдела экспертизы и взаимодействия с религиозными организациями в Государственной комиссии по делам религий, которая затем была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363812/
просмотров: 225
