Айбек Иминов назначен зампредседателя Национального агентства по делам религий

Президент подписал распоряжение о кадровом назначении в Национальном агентстве по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики. Новым заместителем председателя агентства назначен Айбек Иминов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Иминов ранее работал в сфере регулирования религиозных организаций и государственной экспертизы религиозной деятельности. Он занимал должность начальника отдела экспертизы и взаимодействия с религиозными организациями в Государственной комиссии по делам религий, которая затем была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений.